Ana Rosa tras la agresión a un menor con discapacidad: "Tienen que plantearse un tratamiento psicológico"

El caso de bullying contra un menor con parálisis cerebral en un instituto de Santander ha provocado una fuerte indignación social y ha llevado a la Consejería de Educación de Cantabria a tomar medidas urgentes. Todo comenzó cuando la madre del niño, Carmen, acudió a 'El programa de Ana Rosa' para denunciar la situación de su hijo, quien sufría agresiones, insultos y vejaciones diarias por parte de cuatro compañeros de su misma clase.

El programa de Ana Rosa consigue que el instituto tome medidas

"Nos enfadábamos todos, nos indignábamos viendo las imágenes del hijo de Carmen", expresaron en el programa al relatar el calvario que vivía el menor. Según la madre, a pesar de haber denunciado la situación en repetidas ocasiones, el instituto restó importancia a los hechos. "Durante las conversaciones con el instituto, te encuentras perlas como que son inconscientes, que son unos cenutrios, que se tratan así entre ellos", explicó Carmen, visiblemente afectada.

Indignación en el programa

Tras la denuncia pública en 'El programa de Ana Rosa', las autoridades educativas se vieron obligadas a reaccionar. La Consejería de Educación activó el protocolo de acoso escolar, implementando medidas preventivas como la supervisión en el aula y el acompañamiento del menor para evitar el contacto con sus agresores. Además, el instituto abrió un procedimiento disciplinario ordinario que conllevó la expulsión de los responsables por el máximo permitido por la ley: cinco días. Sin embargo, Carmen decidió ir más allá y denunció los hechos a la Policía, lo que llevó a la apertura de un procedimiento por la vía penal. En el programa, se destacó la gravedad del caso y la falta de respuesta previa por parte del centro educativo. "Hasta que esta madre no lo denunció aquí, no había pasado nada. Y estaba denunciado. Y el colegio no había hecho nada", señalaron. También alertaron sobre las consecuencias de este tipo de violencia entre menores. "Estos niños dentro de unos años, si ven a una chica y les apetece, podrán hacer gracia", advirtieron. Por último, se hizo un llamado a la responsabilidad de los padres de los agresores. "Tienen que plantearse muy seriamente que estos chicos necesitan un tratamiento psicológico, psiquiátrico, educacional. Así no pueden entrar en esta sociedad", concluyeron.