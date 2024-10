Ana Terradillos se emociona en 'La mirada crítica' con el gesto de sus compañeros: "Qué suerte tengo..."

El programa matinal de Telecinco, 'La mirada crítica', ha sorprendido en su última emisión a su presentadora Ana Terradillos con una emotiva celebración en directo por su cumpleaños. La periodista, que cumplía 51 años, ha sido sorprendida por su equipo en el plató del programa, en un momento que ha dejado a la conductora visiblemente emocionada y agradecida.

El incidente, muy comentado en redes sociales, ha ocurrió al final de la emisión del programa, cuando Ana Terradillos se disponía a dar paso a su compañeroJuan Luis Tena, quien tenía previsto participar en el bloque final del programa. Sin embargo, en un giro inesperado, desde el control de dirección le indicaron que había un cambio en el plan. "A ver, Dani, director, no sé qué me estás diciendo. Antes que a Tena tengo que dar paso a Jano Mecha... al que ya estoy viendo con el rabillo del ojo y que me trae un ramo de flores precioso", ha exclamado sorprendida la presentadora.

En efecto, Jano Mecha, compañero del equipo de 'La mirada crítica', ha ingresado al plató portando no solo el ramo de flores, sino también una tarta de cumpleaños para Ana Terradillos. El ambiente se ha llenado de emoción cuando Mecha, junto con el resto del equipo, quiso reconocer el esfuerzo y la dedicación de la presentadora. "¡Qué suerte tengo de tener un equipazo!", ha expresado Terradillos, visiblemente conmovida. Asimismo, Mecha ha dedicado unas palabras a la cumpleañera: "Gracias por la dedicación y la pasión que le pones todos los días (...) De parte de todo el equipo, que te queremos mucho". Este gesto demostró el cariño y el respeto que los colaboradores del programa sienten por Ana Terradillos, quien se ha convertido en una de las figuras más reconocidas de la televisión matinal en España.

Ana Terradillos y Jano Mecha en el plató de 'La mirada crítica' Mediaset

Por otra parte, además de la sorpresa en directo, la celebración ha coincidido con el reciente estreno del nuevo horario del programa, que ahora se emite de 8:30 horas a 10:30 horas, lo que ha hecho de esta semana un doble estreno para la periodista: tanto en el ámbito profesional como en el personal. En medio de la celebración, Ana Terradillos no ha perdido la oportunidad de agradecer no solo a su equipo, sino también a la audiencia que fielmente sigue el programa cada día. "Gracias por hacerme brillar todos los días y señores, muchas gracias a ustedes porque son el mejor regalo que podemos tener. No solo yo, sino mi equipo, que es que nos dejen entrar todos los días en sus casas", ha expresado la presentadora, dirigiéndose a los espectadores.