Telecinco reestructura sus programas ante sus últimos datos de audiencia

Telecinco sigue "reconstruyéndose" tras los bajos datos de audiencia del pasado y presente curso televisivo. El canal de Mediaset ha anunciado una serie de cambios en su programación con el objetivo de recuperar su competitividad ajustando el tiempo de emisión de dos de sus programas más destacados: 'La mirada crítica' y 'El diario de Jorge'. Mientras que Ana Terradillos verá ampliado su espacioinformativo, Jorge Javier Vázquez sufrirá una reducción en su programa vespertino, reflejando una situación opuesta para ambos comunicadores.

La periodista Ana Terradillos, al frente de 'La mirada crítica', ha sido premiada con media hora adicional de emisión. A partir de esta semana, el programa informativo se extenderá desde las 08:30 horas hasta las 10:30 horas, ganando así un espacio más amplio para competir en el reñido horario matutino. Este ajuste significa también una reducción de 30 minutos en la edición matinal de 'Informativos Telecinco', presentada por Bricio Segovia y Laila Jiménez. El cambio obedece a la estrategia de Telecinco para mejorar sus resultados de audiencia en las mañanas, donde compite con potentes programas como "La Hora de La 1", conducido por Silvia Intxaurrondo y Marc Sala en TVE; 'Espejo Público' en Antena 3; y 'Aruser@s' en laSexta. El duelo informativo de las mañanas es feroz, y el canal de Mediaset apuesta por fortalecer "La mirada crítica" como uno de sus principales contendientes en esa franja.

Ana Terradillos en 'La mirada crítica' Telecinco

Por otro lado, 'El diario de Jorge', el programa conducido por Jorge Javier Vázquez, no ha logrado captar la atención del público como se esperaba. Debido a los bajos índices de audiencia, que promedian entre un 7% y 8% de cuota de pantalla, la cadena ha decidido reducir la emisión del programa. A partir de esta semana, 'El diario de Jorge' se emitirá de lunes a jueves, eliminando la emisión de los viernes, que solía incluir la sección 'Busco pareja'. Este recorte en el programa de Jorge Javier refleja una preocupación en Telecinco por su rendimiento en la franja vespertina, donde enfrenta una dura competencia con telenovelas como 'Sueños de libertad' y programas de entretenimiento consolidados como 'Zapeando' en laSexta. Aunque la decisión de eliminar la emisión de los viernes es solo el primer paso, no se descartan más recortes en las próximas semanas si el programa no mejora sus cifras.

Jorge Javier Vázquez en el plató de 'El diario de Jorge' Telecinco

La reestructuración de Telecinco evidencia la necesidad de adaptarse a los cambios de audiencia y al exigente panorama televisivo actual. Mientras Ana Terradillos sigue consolidándose como un rostro fuerte de las mañanas, Jorge Javier Vázquez afronta un reto difícil en las tardes, donde sus números no están cumpliendo las expectativas de la cadena al igual que ocurrió con su programa 'Cuentos Chinos' en Cuatro.