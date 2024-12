Antonio Naranjo no deja hablar obligando a actuar a Nuria Roca

Antonio Naranjo superó los límites de Nuria Roca en el pasado programa que la periodista valenciana lidera en laSexta en la franja vespertina dominical del segundo canal de Atresmedia. Ante la omisión de las indicaciones de la maestra de ceremonias, Roca tuvo que pedir a dirección que tomara medidas contra el periodista y contertulio de "La Roca", ante la falta de atención de Naranjo a las palabras de la líder del domingo en laSexta. La falta de decoro en la tertulia sobre Juan Lobato exasperó a la presentadora, ya que Naranjo no dejaba que sus compañeros pudieran ofrecer su opinión sobre los hechos.

Interrupciones constantes que provocaron el silencio

"La Roca" analizó la renuncia de Juan Lobato tras ser citado por el Tribunal Supremo en la investigación por la supuesta revelación de información confidencial de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. El debate comenzó con la participación del magistrado Ignacio González Vega, quien calificó de "imprudente" la decisión de Lobato de registrar en una notaría una conversación de WhatsApp. Nuria Roca le preguntó si esta acción podría complicar el caso judicial, a lo que el magistrado respondió que desconocía la intención del político, aunque consideró que había desviado la línea de investigación. En el mismo tono, el colaborador Antonio Naranjo opinó que el movimiento buscaba protegerse, pero no favorecía la imagen de Lobato. “Es el menos malo de esta historia”, comentó Naranjo, sugiriendo que las implicaciones del caso van más allá del ámbito personal y afectan directamente al panorama político nacional.

La discusión subió de tono cuando Naranjo acusó a La Moncloa de conspirar contra Díaz Ayuso. “Es escandaloso que alguien desde La Moncloa use información privilegiada para destruir a un rival político”, afirmó, señalando al entorno de Pedro Sánchez. Tania Sánchez y Gonzalo Miró cuestionaron estas afirmaciones, subrayando que no estaban respaldadas por pruebas definitivas. González Vega intervino recordando que el caso surgió de un bulo promovido por alguien que había confesado delitos fiscales, pero su intento de argumentar fue interrumpido constantemente por Naranjo. Nuria Roca trató de moderar la discusión, pidiendo silencio para permitir al magistrado terminar sus intervenciones. La tensión aumentó cuando Naranjo y Sánchez protagonizaron un intercambio acalorado, lo que llevó a Roca a pedir que se bajara el volumen de los micrófonos de ambos. Este episodio subrayó las divisiones en el debate público y la dificultad de abordar con serenidad temas de alta sensibilidad política.