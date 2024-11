Antonio Naranjo acusa a Silvia Intxaurrondo de manipular en TVE

El periodista y colaborador de televisiónAntonio Naranjo ha lanzado duras críticas contra Silvia Intxaurrondo, presentadora de 'La Hora de La 1' en RTVE, por la forma en la que la periodista ha abordado el reciente incidente en Paiporta, Valencia, donde los Reyes, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez y el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, fueron recibidos con abucheos e insultos. Naranjo ha acusado a Intxaurrondo de manipular la información y la señala como "portavoz del régimen".

El incidente ocurrió este último fin de semana durante una visita institucional, y en 'La Hora de La 1', el espacio informativo matinal de TVE, Intxaurrondo ha apuntado que los abucheos y el comportamiento hostil provenían de grupos de ultraderecha. Sin embargo, estas declaraciones no han sido bien recibidas por Naranjo, quien considera que la presentadora ha distorsionado los hechos para favorecer al Gobierno. A través de su cuenta en X, Naranjo no ha dudado en expresar su descontento. "Ya está Silvia Intxaurrondo manipulando vergonzosamente en @rtve", ha escrito, en un mensaje que ha desatado comentarios tanto a favor como en contra en la red social. El periodista también ha criticado el enfoque de Intxaurrondo sobre la participación de Felipe VI, sugiriendo que RTVE presenta al monarca en sintonía con Pedro Sánchez y en oposición a sectores críticos del gobierno, a quienes calificó como "la máquina del fango".

Silvia Intxaurrondo y Marc Sala en 'La hora de la 1' RTVE .

En otro de sus mensajes, Antonio Naranjo ha atacado el papel de Intxaurrondo en RTVE con duras palabras, insinuando que su trabajo se inclina hacia la propaganda gubernamental y no hacia la información imparcial: "Qué burda propaganda bien remunerada. Pero hay que tener estómago", ha añadido, haciendo referencia a la supuesta alineación de Intxaurrondo con el discurso oficial. Naranjo también ha señalado que la presentadora utiliza el argumento de la "ultraderecha" para desacreditar las protestas, afirmando que se trata de una "campaña orquestada" para minimizar la voz del "pueblo llano".

Por otra parte, el comentario de Naranjo ha desatado un debate en las redes sobre el papel de RTVE como medio público y la objetividad de sus informativos. Sus palabras han generado apoyos de quienes consideran que los medios deben presentar una narrativa equilibrada y no parcializada, mientras que otros usuarios le acusaron de realizar una crítica ideológica y cuestionaron su tono agresivo hacia Intxaurrondo. De momento, Silvia Intxaurrondo no ha respondido a las declaraciones de Naranjo, quien no es la primera vez que arremete contra figuras del ente público, pues en ocasiones anteriores ha señalado lo que él considera un sesgo en la cadena pública.