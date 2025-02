"Aruser@s" revela el truco "infalible" japonés para perder peso de forma efectiva

Aunque parezca que el verano queda muy lejos en el horizonte, hay muchas personas ya que han empezado una nueva rutina alimentaria y de ejercicio de cara a la operación bikini para llegar de la mejor forma a esta nueva temporada estival en playas y piscinas. Desde "Aruser@s", el programa matinal de laSexta que lidera Alfonso Arús, ha revelado cuál es el secreto de los ciudadanos japoneses para mantener la línea y poder hacer desaparecer los kilos de más que sobran de nuestro cuerpo. Una técnica que aunque parezca sencilla, es bastante compleja para mucho en su ejecución.

La rapidez importa y mucho

Durante una tertulia en el programa matinal de la segunda cadena de Atresmedia, se mencionó que la delgadez de los japoneses podría atribuirse al uso de palillos, un utensilio poco común en Occidente. Los tertulianos explicaron que la clave no está en la menor cantidad de comida que se ingiere con palillos, sino en la velocidad más pausada a la que se come. Esta forma de comer, más lenta y menos brusca que la occidental, favorecería la pérdida de peso. "Si comes despacio y adelgazas, Tatiana debería ser una radiografía", llegó a comentar entre risas Arús sobre una de sus múltiples tertulianas aunque se dieron más motivos de la delgadez de los ciudadanos del país nipón.

La alimentación, otro punto importante

La dieta japonesa tiene mucho que ver también en el peso de sus los habitantes de Japón, tal y como apuntaban desde el otro lado de la mesa de tertulianos, comentando que los productos que se utilizan en la alimentación de los japoneses es en su mayoría productos frescos en un 80% del total. Además, son educados desde muy pequeños para comer adecuadamente, también en las escuelas. También salía a relucir el té verde, como bebida saciante para evitar picar entre horas. A sí que, toma nota de estas contribuciones del mundo asiático a la hora de perder peso de cara al verano 2025.