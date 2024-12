Así es el bulo de los audímetros que fue desmentido en "59 segundos"

El pasado jueves, Gemma Nierga, presentadora del programa "59 segundos" en RTVE, corrigió en directo las sorprendentes afirmaciones de una espectadora que había intervenido la semana anterior en el espacio. El asunto, que generó controversia y ha dado pie a diversos debates sobre el sistema de medición de audiencias, fue aclarado por la periodista, quien negó rotundamente la veracidad de las declaraciones.

Las informaciones falsas deben ser desmentidas

La polémica surgió el 28 de noviembre, cuando "59 segundos" dedicó parte de su emisión al duelo televisivo entre "La Revuelta" de La 1 y "El Hormiguero" de Antena 3. Durante la participación del público, una mujer identificada como Cristina aseguró tener un audímetro en su casa, aparato utilizado para medir las audiencias televisivas en España. “Soy una de las pocas personas seleccionadas en España que tiene en su casa el poder de la audiencia”, declaró la espectadora, agregando que hacía ocho años le otorgaron esta herramienta y que disfrutaba “del placer de manejar el cotarro”. Incluso afirmó haber dejado encendida su televisión en La 1 antes de asistir al programa, insinuando que tenía un papel activo en la configuración de la parrilla televisiva. En aquel momento, varios tertulianos advirtieron que revelar la posesión de un audímetro podría no ser apropiado. Sin embargo, Cristina insistió en sus declaraciones, provocando dudas entre los presentes. Instantes después, Gemma Nierga aclaró, siguiendo indicaciones de sus compañeros, que la participante no tenía en la actualidad ningún audímetro y que sus afirmaciones no eran precisas.

La empresa encargado se pronunció

Una semana después, Nierga retomó el tema para zanjar la polémica definitivamente. La presentadora informó que Cristina no solo no posee un audímetro en la actualidad, sino que tampoco consta que lo haya tenido en ningún momento. “Dijo en directo que tenía un audímetro en su casa y esto no era verdad. No consta que haya sido nunca panelista del sistema de medición de Kantar Media”, explicó Nierga, respaldando la rigurosidad del método empleado para calcular las audiencias en España.

Kantar Media, empresa encargada de distribuir y monitorizar los 5.920 audímetros instalados en hogares seleccionados bajo criterios demoscópicos, garantiza la confidencialidad de los datos y la fiabilidad del sistema. Los audímetros tienen un papel crucial en la industria audiovisual, pues determinan qué programas son los más vistos, el reparto de publicidad y la continuidad de los formatos en la parrilla televisiva. “Inmediatamente después de la intervención ya pusimos en duda lo dicho, pero hemos querido aclararlo hoy para evitar malentendidos”, concluyó Gemma Nierga, dando por cerrado un tema que, aunque anecdótico, puso de manifiesto la relevancia y el cuidado con el que se maneja la medición de audiencias en España.