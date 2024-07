Así es Marta Peñate, la ganadora de "Supervivientes All Star"

Marta Peñate se ha coronado como ganadora de "Supervivientes All Stars". Tras cinco intensas semanas de competencia, la canaria ha emergido victoriosa, superando a Alejandro Nieto, quien quedó en segundo lugar, y a Sofía Suescun, su gran rival y otra de las favoritas del público. Esta madrugada, en Honduras, marcó un hito en su carrera al proclamarse como la gran triunfadora de "Supervivientes All Stars", consolidando su posición como una de las figuras más queridas y memorables de la televisión española.

El paso de Marta por el concurso ha sido un torbellino de emociones y eventos, manteniendo a los espectadores al filo de sus asientos con su carácter vibrante y su habilidad para estar en el centro de prácticamente todas las tramas. Sin embargo, este viaje no ha estado exento de desafíos, y el desgaste emocional ha sido considerable. Tanto es así, que antes de ser proclamada ganadora, Marta anunció en directo a Jorge Javier Vázquez una decisión drástica: "Este ha sido mi último reality. No volveré a concursar en ninguno más. Separarme de mi novio se me ha hecho demasiado duro".

Empezó en "GH"

Con 33 años, Marta se ha convertido en la vencedora de "Supervivientes All Stars", siendo este el primer concurso de vida en directo en el que ha participado y que ha culminado con su triunfo. Su trayectoria televisiva comenzó en "Gran Hermano 16", donde coincidió con Sofía Suescun y Maite Galdeano.

Su ingreso a la casa de "GH" fue inusual. Con solo 18 años, Marta se acreditó como periodista para cubrir la rueda de prensa de presentación del concurso en Guadalix de la Sierra. En ese evento, fue sorprendida por los presentadores Mercedes Milá y Jordi González, junto a Jaime Guerra, director de producción de contenidos de Mediaset y entonces director de Zeppelin, productora del reality. "Eres la primera concursante de esta edición", le anunciaron, cambiando su vida para siempre. Después de su paso por "GH", Marta se alejó temporalmente de la televisión y se dedicó al sector inmobiliario. Sin embargo, su regreso al medio se produjo gracias a "La Isla de las Tentaciones", donde su relación con Lester Duque llegó a su fin, pero su notoriedad aumentó considerablemente. A partir de entonces, Marta se convirtió en un rostro habitual de Telecinco, comentando y participando en diversos realities como "Supervivientes", "La Casa Fuerte", "Sol@s" y "¡Vaya vacaciones!". Aunque siempre destacó, nunca logró el primer puesto hasta ahora.