Marta Peñate, al límite en 'Supervivientes All Stars' tras una nueva pelea con Alejandro Nieto

Marta Peñate está siendo una de las concursantes que más protagonismo están teniendo en 'Supervivientes All Stars'. Conocidos sus enfrentamientos con Sofía Suescun (ambas mantenían amistad antes de entrar al programa), la periodista ha destacado por su visceralidad. Pese a que estos últimos días parecía que las aguas estaban más calmadas dentro del reality e incluso las dos examigas parece que habían superado sus diferencias, este domingo volvió a estallar una nueva tormenta, que ha culminado con nuevos frentes abiertos para la canaria, no solo de nuevo con Sofía si no con Alejandro Nieto.

El detonante que ha provocado que la relación entre Peñate y Nieto no atraviese su mejor momento ha sido una conversación entre él y Sofía Suescun que el programa retransmitió anoche ante una atónita canaria. Marta, le recriminó a Alejandro que no la defendiese ante los comentarios de su examiga, y posteriormente él vio otra conversación de Peñate hablando con Lola Mencía en la que hablaban de él, que tampoco le agradó.

Concursantes 'Supervivientes All Stars' Telecinco

Nieto, expresó su hastío ante Marta y ella volvió a reprochar que no la defendiera ante la navarra. Cuando Sandra Barneda le pidió más explicaciones, Marta expresó que a su parecer se la "atacaba" porque sus compañeros la veían como "un rival fuerte" y querían "destruirla". "O yo soy tonto, o no me entero de nada. No creo que haya hecho nada en contra de Marta ni para que esté así", respondió Alejandro, tratando de desentenderse.

La defensa de Sofía y un nuevo enfrentamiento

Aunque Sofía y Marta habían firmado la pipa de la paz, su reconciliación fue efímera, ya que Sofía salió en defensa de Alejandro: "Simplemente está cansado", comentó. Esto provocó un nuevo estallido de Marta: "Estoy cansada de que te metas en mis amistades. Métete en lo tuyo", le espetó. Ante esto, Sofía la acusó de presionar al gaditano: "Tiene al chaval amenazado, con miedo de ser él mismo", respondió y se provocó un nuevo quiebre: "¡Qué ganas de que te salven y ganes este concurso! No sé para qué me arreglo contigo si no eres buena persona", manifestó Marta, dejando claro que su relación con la influencer estaba toalmente rota.

Kiko Jimenez vs Tony Spina

Kiko Jiménez, novio de Sofía Suescun y Tony Spina, pareja de Marta Peñate, ya han presumido de su enemistad en el plató. No obstante, anoche llegó al culmen y Spina terminó abandonando el plató, acusando al andaluz de frivolizar con un comentario acerca de los problema de Peñate por quedarse embarazada: "Con tu permiso y con el permiso de producción, que Kiko quiera vacilar o quiera atacar con temas que, lo han escuchado todos, son temas tan sensibles que con tu permiso y con el de producción yo quiero abandonar el plató. Para mí esto no es un juego," declaró Tony.

Tony Spina y Kiko Jiménez Telecinco

Por su parte, Kiko Jiménez le echó en cara que lo llamase "amargado," e insistió en que su intención no era abordar un "tema tan sensible", aunque le sirvió el reproche de otros compañeros, como Adara Molinero, con la que él ha mantenido sendas confrontaciones. Cabe mencionar que Sofía y Marta están nominadas para abandonar el reality, junto a Lola, en esta semana.