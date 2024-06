Así será la primera gala de “Supervivientes All Star”

'Supervivientes 2024' se quedó sin su habitual gala debate final, espacio destinado a resolver cuentas pendientes entre los concursantes, debido al inicio de 'Supervivientes All Stars'. Para cerrar la edición, Telecinco decidió reunir a los participantes antes del comienzo de esta nueva versión del reality.

No hay edición sin debate final

Antes del arranque de 'All Stars', los principales protagonistas de 'Supervivientes 2024', encabezados por el ganador Pedro García Aguado y el segundo finalista Rubén Torres, se reunirán en el plató de Telecinco "para hacer balance de la edición" que concluyó este martes. Aunque Mediaset no lo ha calificado formalmente como un debate, está claro que este encuentro servirá para cerrar de manera efectiva los asuntos pendientes de la temporada. La noche de 'Supervivientes' comenzará, como de costumbre, a las 22:00 horas y se prolongará hasta la 1:45 horas, según la programación de Telecinco. No se ha especificado la duración de este debate final.

Todo listo en Honduras

La gala inaugural de 'Supervivientes All Stars', presentada por Jorge Javier Vázquez, comenzará de la manera tradicional: con los famosos saltos desde el helicóptero a las aguas cálidas de los Cayos Cochinos. Tras esto, los diez concursantes de este spin-off llegarán a la playa para iniciar su supervivencia y enfrentar su primer juego de recompensa. Este juego les permitirá acceder a una dotación contenida en tres baúles de diferentes tamaños, cuyas llaves deberán encontrar a lo largo de un circuito de barro y agua.

El elenco de 'Supervivientes All Stars' incluye a seis ganadores (Bosco Blach, Alejandro Nieto, Olga Moreno, Jorge Pérez, Sofía Suescun y Abraham García) y cuatro finalistas (Adara Molinero, Marta Peñate, Lola Mencía y Logan Sampedro). Telecinco promete que vivirán "una aventura más extrema que la que vivieron en sus respectivas ediciones", ya que ninguno contará con provisiones alimenticias iniciales.

Habrá tres galas semanales: los martes ('Supervivientes All Stars. Tierra de Nadie') y jueves, conducidas por Jorge Javier Vázquez, y los domingos ('Supervivientes All Stars. Conexión Honduras'), con Sandra Barneda al frente. Laura Madrueño seguirá siendo el enlace entre lo que ocurra en los Cayos Cochinos y el plató.