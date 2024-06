¡Contra todo pronóstico, Pedro García Aguado gana “Supervivientes 2024!

Telecinco cerró con sorpresa la edición 2024 de “Supervivientes”. Pedro García Aguado superó todos los pronósticos y escribió su nombre con letras de oro en la historia del concurso de Mediaset, que no se detiene e iniciará este mismo jueves la edición All Star de la isla de los famosos. El ex campeón mundial y olímpico de waterpolo, con un perfil bastante discreto durante el concurso, ha superado todas las adversidades encontradas durante los 100 días que ha durado el concurso.

Sorpresa con el ganador

En la final, nuestro “Hermano Mayor” quedó por delante de Rubén Torres, quien, a pesar de realizar un concurso histórico y ser el participante con más pruebas de líder ganadas, se posicionó en segunda posición. En tercer lugar quedó Marieta y en último lugar de la gran final encontramos a Arkano, cuya presencia en este último programa ya fue una sorpresa para todos.

Nada más aterrizar, Arkano recibió la noticia por parte de Sandra Barneda de que se quedaría a las puertas del trono de Poseidón, ocupando el cuarto lugar, un hito sorprendente teniendo en cuenta que durante una semana amagó con un posible abandono. Quedaban tres: Marieta, Pedro García Aguado y Rubén Torres. Rubén venció en las pruebas finales y se clasificó al televoto final. El otro puesto se decidió con una votación entre Marieta y Pedro García Aguado, resultando este último victorioso.

Con todo en el aire, ambos concursantes llegaron al plató de Telecinco para conocer el veredicto final de la audiencia. Con un 54% de los votos, el público otorgó la victoria a Pedro García Aguado, coronándolo como el ganador de “Supervivientes 2024”. “El público ha decidido que el ganador de ‘Supervivientes 2024’ sea Pedro”, proclamó Jorge Javier Vázquez, cuyo trabajo no termina aquí, ya que este jueves tendremos la primera gala de “Supervivientes All Star”.