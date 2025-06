Mediaset exprime el fenómeno 'Supervivientes': Llega la segunda edición 'All Star'

No ha terminado una edición cuando Mediaset ya ha anunciado la siguiente. Telecinco aprovecha el fenómeno 'Supervivientes' para reflotar las audiencias televisivas y confirmó anoche durante la gala final de la edición '2025' que habrá de nuevo una versión 'All Star' de la isla de los famosos del grupo de comunicación de la carretera de Fuencarral. Además, tras la sorprendente victoria de Borja González, Jorge Javier Vázquez anunció que tanto este jueves como el domingo habrá programación especial para finalizar la presente edición de 'Supervivientes', comandada por Sandra Barneda y Carlos Sobera respectivamente.

Jueves, 19 de junio 'La noche de los finalistas' con Sandra Barneda

Domingo, 22 de junio 'Debate Final' con Carlos Sobera

Todo lo que sabemos de 'Supervivientes: All Star 2'

"Mucha atención porque próximamente arranca 'Supervivientes: All Stars'. Las leyendas de 'Supervivientes' regresan a los Cayos Cochinos para luchar contra el hambre, la furia de los elementos y a los juegos más espectaculares" comenzaba así el anuncio Jorge Javier Vázquez. "Vuelven las segundas oportunidades. 'Supervivientes: All Stars', próximamente en Telecinco", finalizó así el anuncio aunque no confirmó si formará parte está vez del concurso.

Por ahora, se desconocen tanto la fecha de estreno como la identidad de los concursantes que formarán parte de esta edición especial de La isla de los famosos de Mediaset. A diferencia del año pasado, en esta ocasión no ha habido pausa entre la versión regular del programa y el esperado formato 'All Star' de 'Supervivientes'. ¿Quiénes serán los nuevos participantes? ¿Quién tomará el relevo de Marta Peñate? Muy pronto comenzarán a despejarse estas incógnitas, y en LARAZÓNles mantendremos informados de todas las novedades relacionadas con 'Supervivientes: All Star'.