Belén Esteban desvela su futuro en televisión

A los protagonistas de 'Sálvame' les ha pillado por sorpresa el fin del programa. Mientras que Chelo García Cortés estalló en directo contra Mediaset el jueves, diciendo "no sabéis lo que es televisión", este viernes ha sido el turno de Belén Esteban, para compartir su visión sobre lo que sucederá después del cierre del programa de cotilleos y sobremesa, el próximo 23 de junio.

Durante un encuentro con la prensa para presentar los nuevos gazpachos de 'Sabores de la Esteban', la colaboradora de Mediaset defendió a su productora: "Yo considero a La Fábrica de la Tele como mi familia, ellos me salvaron la vida", afirmó.

En cuanto a sus planes futuros, dejó abierta la posibilidad de nuevos proyectos, aunque no entró en detalles: "No puedo contar nada. Creo que no me corresponde a mí decirlo, sino a otras personas", expresó. "No sé lo que será, pero lo único que sé es que tengo dos jefes, Óscar Cornejo y Adrián Madrid [creadores de Sálvame], que son personas muy ingeniosas y no se quedarán quietas. No sé qué es, pero estoy segura de que tienen algo en mente".

"Aparte de la televisión, que no dejaré porque me gusta, mi futuro está en mi empresa", aclaró. "Trabajaré menos días, pero no abandonaré la televisión". Entre lágrimas, agradeció a 'Sálvame', "un programa que ha estado en emisión durante 14 años, que se cierra, pero nos vamos con la cabeza en alto. Nos quedan pocos días, pero los disfrutaré al máximo. También creo que nos merecemos un descanso. Eso de que la puerta está cerrada, es mentira, lo digo yo".