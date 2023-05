Chelo García-Cortés se enfrenta así a su dura vuelta a 'Sálvame' tras su operación

Queda poco más de un mes para que 'Sálvame' diga adiós definitivamente a toda la audiencia tras más de catorce años en emisión. Casi todos los colaboradores ya se han ido pronunciando tras conocer la noticia, y hoy lo ha hecho otra de sus tertulianas más veteranas: Chelo García-Cortés.

Chelo García Cortés en una imagen de archivo Gtres Gtres

La catalana, que se encuentra recuperándose de su última intervención, está a punto de volver a su programa unas semanas antes de que llegue a su fin. Así lo ha comunicado ella misma desde el gimnasio a través de sus redes sociales.

"Aquí estoy. No os penséis que os vais a librar de mí... Ya me queda muy poquito para estar con vosotros donde quiero estar, que es en el plató de 'Sálvame', en nuestro programa", ha explicado en un vídeo en el que aparece montada en una bicicleta estática.

Una buena noticia para los seguidores del formato pero que no ha sido entendida por todos, ya que en las últimas semanas Chelo ha participado en otros programas de otras cadenas, como es el caso de 'Una vida Bárbara', un pequeño documental de cuatro episodios sobre la vida de Bárbara Rey emitido en Atresplayer (Atresmedia), y más recientemente en la televisión de Galicia, por lo que la gente no entiende el motivo por el que, al igual que acude a otros espacios, no está en como colaboradora de 'Sálvame'.