Berto desvela en 'La Resistencia' el truco que tiene Broncano con sus invitados

'La Resistencia' ha recibido en su último programa al cómico Berto Romero que no solo ha promocionado su nuevo programa de Movistar Plus+, 'El consultorio de Berto', sino que también ha destapado lo que él considera un 'truco' utilizado por David Broncano para sacar lo mejor de sus invitados.

"Yo no voy a programas a pelearme con el presentador, porque eso no puede ser. Yo no puede ser esa persona", expresó Berto Romero al inicio de la entrevista. Luego, procedió a desvelar lo que él considera una estrategia por parte de Broncano para generar tensión en los invitados y obtener reacciones inesperadas.

"Si yo ya me he dado cuenta de lo que haces. Tú grabas mucho rato y haces que los entrevistados se pongan muy nerviosos así hasta que, al no tener nada de qué hablar, estar nerviosos, la gente aquí jaleando como en Mad Max 3... Claro, llega un momento en el que a la gente se le va la pinza y empieza a hacer cosas raras. Eso es lo que quieres. Pero voy a aguantar", reveló Romero entre risas.

A pesar de la advertencia del invitado, David Broncano propuso un desafío para el comediante: comerse una ensalada César entera o beber agua de una bandeja del horno. Sin embargo, Berto Romero rechazó ambas propuestas de manera contundente, mostrando su característico humor.

Pese a las bromas y el intercambio cómico entre ambos, Berto Romero recibió dos regalos al finalizar su visita por parte de Broncano: un libro titulado "Superchistes de Berto", que irónicamente solo contenía chistes en la primera página, y un 'Alfaberto', un cuadro decorado con todas las letras del alfabeto con la imagen distintiva del humorista; el intercambio estuvo lleno de risas y buen humor, mostrando la buena conexión de los que en su día fueran compañeros en 'Late Motiv'.