Buenafuente responde a las preguntas clásicas de 'La Resistencia' con un alegato a favor de los impuestos

Andreu Buenafuente y Berto Romero estuvieron anoche en 'La Resistencia', programa del que son amigos, para compartir un rato con su presentador, David Broncano, y de paso presentar la miniserie de Movistar Plus+'El otro lado', creada y dirigida por Berto.

La entrevista discurrió por los cauces del cachondeo y del surrealismo, como es de esperar cuando se juntan tres cómicos en un plató.

Cuando llegó la hora de la verdad, Broncano formuló las preguntas clásicas (dinero en el banco y sexo en el último mes) a sus dos invitados. Pero Andreu Buenafuente se negó a responder:

"¿¡Pero todavía estás con esa mierda del dinero!?", preguntó retóricamente el que fuera presentador de 'Late Motiv': "que llevas cinco años ya con el dinero de los cojones".

"Pues yo no lo quiero decir, no me da la gana", negó con rotundidad Buenafuente para, acto seguido, hacer una alegato a favor de los impuestos: "Lo que sí te digo es que pago todos mis impuestos. Y además no soy de los que digo 'es que qué putada pagar impuestos'. ¡A pagar impuestos! Y si ganas más, pagas más".

Preguntado por sus relaciones sexuales con Silvia Abril(su pareja) volvió a decir que "sólo te digo que pago todos mis impuestos"