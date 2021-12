Pedro Sánchez entra en la despedida de “Late Motiv” de Buenafuente por “asunto de estado”

Después de seis años, el programa de Buenafuente en Movistar+ dijo adiós. Se despidió. Llevaba haciéndolo toda la semana como hacen los grandes, pero llegó el día. Y fue con honores. 945 entregas nada menos que dejaban atrás. Mucho humor, entretenimiento y talento. Con la banda sonora de ‘Your song’ de Elton John comenzó el programa mientras visualmente se hizo un repaso de las mejores imágenes que había dejado el programa: fue fácil dejarse pellizcar el corazón. Entrevistas a Pau Donés o la reciente fallecida Verónica Forqué, artista que pasaron por allí como Joan Manuel Serrat o la ya conocidísima Rosalía.

Con el habitual monólogo siguió Buenafuente, admitiendo que tenía “mucha emoción contenida”. “Hoy acaba Late Motiv. Cuando era más joven y más tonto solía dar un discursito en momentos así, pero ahora he aprendido que el trabajo que haces ya habla por ti. En este momento hace falta menos épica y más corazón”, apuntó.

No se olvidó de agradecer a quienes habían hecho posible el formato: “Seis años en los que me he reenamorado de este oficio y me he rodeado de mi equipo, el que quería que estuviera hoy aquí. Gracias a Movistar por hacerlo posible y a ustedes por elegir un momento de risa”.

El último programa de Late Motiv, asunto de Estado.



Sorprendente fue esa aparición del Presidente del Gobierno por “Esto cuenta como asunto de estado ahora que has sido Premio Nacional de Televisión”, como él mismo apuntó siguiendo el tono de humor del programa y agradeciendo a Buenafuente estos años de alimento cultural. “Muchas noches nos has hecho ir a la cama con una sonrisa. Es un don que tienes y quería reconocerlo“, dijo. “Aunque estás hablando con un catalán, esto no cuenta como mesa de diálogo”, respondió el presentador para agradecer después la colaboración de Sánchez en el programa, “gracias, presidente”.

La hija de Buenafuente o la niña de Shrek

La sorpresa, “más bonita de la semana” para Andreu. Era Joana, su hija. “Esto no lo vi venir”, admitió emocionado. “La mama está confinada, y este es el último programa, así que vengo para sustituir a mamá”. Buenafuente compartió su momento entre el orgullo de padre y el miedo de lo que estaba por venir, así que no dudó en pedir a su hija que siguiera estudiando y no los pasos profesionales de sus padres. Silvia Abril también entraba por videollamada para hacer oficializar el “relevo” de personaje. Gran momento.

Buenafuente tiene aún mucho futuro. Joana Buenafuente al menos.



Fue uno de los momentos más sinceros de Buenafuente, aunque a la hija también le salió la vena de la familia. “Todo este tramo que hemos hecho con la familia, en el que nos vinimos a Madrid y fuisteis mi apoyo, sin vosotras no lo hubiera podido conseguir nunca”. Abril estaba emocionada, mientras la hija apuntó que hiciera “el humor inteligente, por favor”.

Los fans

Joan Manuel Serrat, que es fan del programa, no se lo quiso perder y acudió para la despedida.

Buenafuente dio paso a los grandes colaboradores del programa, entre los que se encontraban Victoria Martín, Carlo Padial, Maldonado, Javier Coronas, Berto Romero, Raúl Cimas, Pere Aznar y Raúl Pérez y que se denominaron “gente en paro”. Un buen rato de batallas antes del cierre.

Hubo final feliz con la canción que siempre deja