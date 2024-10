Ca7riel y Paco Amoroso revelan en 'El Hormiguero' cuál fue su concierto más extraño: "Lo hicimos para provocar..."

'El Hormiguero' ha comenzado la última semana de octubre con una noche cargada de emociones y sorpresas. El famoso programa de Antena 3 presentado por Pablo Motos ha contado con la visita de los artistas argentinosCa7riel y Paco Amoroso, quienes están arrasando en la escena musical tras su reciente sesión en el prestigioso Tiny Desk de NPR Music. Además, en un giro inesperado, el programa ha incluido una emotiva videollamada con Mario Vaquerizo, quien se recupera en el hospital tras una caída durante un concierto en Cáceres.

Antes de dar paso a sus invitados internacionales, Pablo Motos ha comenzado el programa con un mensaje especial para Mario Vaquerizo. El cantante, conocido por su espíritu irreverente y su sentido del humor, se encuentra hospitalizado tras sufrir una aparatosa caída. Con un toque emotivo, el presentador se ha comunicado con él en directo a través de una videollamada. "Estoy bien, ha sido un susto muy grande, pero estoy bien. Me alegra mucho que me llames en directo y que me demuestres tu amistad", ha expresado Vaquerizo, visiblemente conmovido. "La caída me ha afectado la visión y la recuperación va a ser lenta", ha comentado, destacando el respaldo que ha recibido de familiares y amigos, entre ellos, su esposa Alaska, quien es "la enfermera y mujer de mi vida".

Entre risas, Vaquerizo no ha perdido su característico humor. "Lo que más me preocupa es que estoy comiendo mucho chocolate; temo salir con varios kilos de más", ha bromeado. También ha confesado que la medicación le había afectado la vista, llegando a ver "dinosaurios pequeños" y "arreglos florales" en las paredes del hospital, lo que ha provocado las carcajadas del presentador y del público. Asimismo, Pablo Motos, visiblemente emocionado, le ha asegurado que todo el equipo de 'El Hormiguero' le esperaba con los brazos abiertos para cuando estuviera recuperado.

Por otra parte, el plato fuerte de la noche ha llegado cuando Pablo Motos ha presentado a los artistas Ca7riel y Paco Amoroso, quienes están revolucionando la industria musical con su estilo único que fusiona géneros y sonidos de forma innovadora. El dúo, originario de Buenos Aires, ha causado furor en su reciente presentación en el Tiny Desk, una serie de conciertos íntimos producidos por NPR Music que se han convertido en un hito cultural. Su sesión, emitida el pasado 4 de octubre, ha superado los siete millones de reproducciones, impulsando su éxito a nivel global. "Lo que ha pasado es que fuimos nosotros, nos mostramos como somos. Nuestra esencia se plasmó a la perfección", ha afirmado Paco Amoroso sobre su participación en el Tiny Desk, que se realizó en condiciones difíciles. Ambos confesaron que, mientras grababan, estaban atravesando un virus que afectó a todo su equipo. "Estábamos malos, tosiendo sangre y con fiebre", ha recordado Amoroso, mientras Ca7riel ha bromeado: "Creo que era ketchup en vez de sangre".

El éxito de su participación en Tiny Desk ha sido tal que el dúo ha ampliado su gira europea, incluyendo varias fechas en España que, según Paco Amoroso, "ya están completamente vendidas". Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia y Granada son algunas de las ciudades que visitarán en esta primera gira por el país, lo que representa un paso importante para los músicos en su conquista del público internacional. "Vuestra música es una que recarga el ánimo", ha señalado Pablo Motos, a lo que los artistas han respondido agradecidos. Ca7riel ha explicado que inicialmente comenzaron con una banda hasta que surgió la oportunidad de "ser pop stars" y lanzar su álbum en Miami. Su estilo, enérgico y provocador, incluye una mezcla de trap, rock y reguetón, y, como ellos mismos admiten, sus actuaciones también tienen un toque de transgresión. Una vez en un festival, decidieron poner su música en playback y se fueron a disfrutar de un jacuzzi mientras sus fans escuchaban las canciones. "Queríamos provocar, y lo logramos. Nosotros nos lo pasamos increíble, fue un momentazo", ha confesado Paco entre risas, a lo que Ca7riel ha apostillado: "Somos ladrones de primera clase".

En su conversación con Pablo Motos, Ca7riel también ha hablado sobre cómo la era digital ha cambiado la forma en que las personas consumen música. "Una canción de éxito tiene que llamar la atención antes de cinco segundos y no durar más de tres minutos", ha afirmado, resaltando que plataformas como Instagram han reducido el tiempo de atención de los oyentes. Por esta razón, ambos músicos han optado por crear canciones cortas y directas, capaces de captar la atención desde el primer segundo. Además, Ca7riel ha reconocido la influencia de las redes sociales en la industria musical actual, en la que "antes éramos hippie hasta que nos cansamos y decidimos cambiar de estilo". Paco, por su parte, ha añadido que, aunque la música ha evolucionado, "la buena música siempre triunfa", y ha mencionado a Rosalía como un ejemplo de éxito contemporáneo.

Finalmente, el dúo argentino se ha despedido del programa con su energía habitual, regalando un gorro a Pablo Motos y con la promesa de conquistar al público español en sus próximas fechas. Con su talento y estilo único, Ca7riel y Paco Amoroso siguen expandiendo los límites de la música latina, y esta visita a 'El Hormiguero' no ha sido más que un adelanto de lo que está por venir en su carrera.