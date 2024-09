Cádiz busca ser el "Hollywood de las series " en el South Festival 2024

El South International Series Festival regresa a Cádiz con su segunda edición, consolidándose como uno de los eventos más relevantes en la industria de las series en el sur de Europa. Tras el éxito de su debut el año pasado, que atrajo a unas 20.000 personas, la nueva entrega se celebrará del 25 al 31 de octubre de 2024 y promete seguir creciendo tanto en calidad como en impacto económico y cultural.

En busca de un nombre en la industria de las series

Este festival, organizado por Joan Álvarez, director y piedra angular del proyecto, tiene como objetivo no solo celebrar la ficción y la no ficción televisiva, sino también posicionar a Cádiz como un referente en la industria audiovisual, similar a lo que representa Hollywood para el cine. Álvarez destaca que el evento no solo busca prestigio y visibilidad, sino también crear una plataforma donde el fanatismo por las series se potencie con competiciones y premios. Para esta edición, habrá siete premios distribuidos en las categorías de ficción y no ficción.

En cuanto a la programación, el festival contará con una impresionante selección de producciones nacionales e internacionales. Entre las series destacadas se encuentran "La vida breve", protagonizada por Leonor Watlingy Javier Gutiérrez, que inaugurará el evento, y "Escupiré sobre sus tumbas" de Caracol TV, que lo clausurará. También estarán presentes otras series reconocidas como "Paco de Lucía. Flamenco Legacy", "La que se avecina", "Oderbruch", y "Xuxa", entre otras. El evento contará, además, con la participación de aproximadamente "100 ponentes" en el foro de la industria, que se llevará a cabo del 28 al 30 de octubre. Entre estos se encuentran nombres icónicos de la televisión y el cine, como el creador de "Dr. House", David Shore, y los populares comediantes españoles Alberto Caballero y Diego San José.

Además de las proyecciones y conferencias, el festival ha conseguido atraer a figuras de renombre del mundo audiovisual español. Actores como Carlos Areces, Luis Fernández, Lisi Linder y Malcom Treviño, así como directores y guionistas, desfilarán por la alfombra roja del festival, elevando aún más la repercusión del evento. El festival se celebrará en varios puntos emblemáticos de Cádiz. Al igual que en la edición anterior, el Palacio de Congresos será el epicentro de las conferencias, proyecciones y masterclass, mientras que el famoso photocall se ubicará en La Caleta. Una de las novedades de este año es la intervención del artista Okuda, quien personalizará uno de los edificios del puerto con su distintivo estilo lleno de color, aportando una nueva dimensión visual a la ciudad durante el evento.

Cádiz se pone de gala para recibirlos a todos

Uno de los aspectos más importantes de esta edición es la internacionalización del festival. Nueve países estarán representados en esta ocasión, lo que refleja el crecimiento y el interés por el festival tanto en España como a nivel global. Además, se ha logrado una mayor integración entre la producción nacional e internacional, con especial énfasis en la producción audiovisual en Andalucía, donde también se ha trabajado en la creación de un clúster audiovisual para fomentar aún más el desarrollo de la industria en la región.

En términos económicos, el festival tiene un impacto significativo. Según Álvarez, la inversión de la primera edición fue de menos de 3 millones de euros pero generó un movimiento económico superior a los 30 millones de euros, multiplicando por doce la inversión inicial. Este éxito económico ha reforzado el apoyo de instituciones clave como la Junta de Andalucía, a través de los fondos Feder (Fondos Europeos), y el Ayuntamiento de Cádiz, que se ha volcado en el patrocinio del festival y en dinamizar la ciudad durante la semana del evento. El alcalde de Cádiz, Bruno García, ha expresado su entusiasmo por la continuidad del festival, destacando que para la ciudad fue un evento muy ilusionante. “Queremos que Cádiz sea un lugar de referencia para la cultura”, afirmó el edil, quien aseguró que el Ayuntamiento hará todo lo posible para que el festival siga creciendo y consolidándose como una cita clave en el calendario cultural europeo.

¿Cuántos premios hay en total?

En cuanto al palmarés de la edición, habrá premios tanto del jurado como del público. Se otorgarán dos premios del público, uno a la mejor serie de ficción y otro a la mejor serie de no ficción, así como cinco premios adicionales: dos en la categoría de no ficción, entre ellos el Premio Especial del Jurado; y tres en la categoría de ficción, incluyendo el premio al Mejor Guion, el Mejor Elenco y la Mejor Serie de Ficción.