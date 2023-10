El "true crime" toma el mando en el South International Series Festival

Cuenta Jorge Molina, periodista de investigación con décadas de sucesos a sus espaldas, que lo primero que le llamó la atención de la nueva casa de Ruth Ortiz es que todas las macetas de su jardín daban cuenta de plantas sin vida. «Nos encontramos a una mujer vacía, a alguien que lo habría perdido todo», explicaba sincero y emocionado Molina, durante la presentación de la serie documental «José Bretón. La mirada del diablo», en el South International Series Festival que se celebra estos días en Cádiz.

Y es que la entrevista (exclusiva y sin imágenes para proteger su nueva vida) a la madre de los dos niños a los que asesinó José Bretón es la columna vertebral del relato, un acercamiento lejos del morbo a uno de los crímenes que de manera más infame ha sacudido a la sociedad española en lo que llevamos de siglo y del que se cumplen estos días doce años.

A través de una cuidada reconstrucción, cuya única alegoría explícita pasa por un título ciertamente rimbombante y que nada tiene que ver con el tono documental, «Bretón. La mirada del diablo» bien podría entenderse como el relato definitivo sobre todo lo que ocurrió aquel fatídico 8 de octubre de 2011. Lejos de justificar los actos de Bretón o de apoyar teorías conspirativas, el documental indaga en el contexto conyugal para explicar los terribles sucesos como un caso de violencia de género, sí, pero también de violencia vicaria. «Bretón no tiene ningún problema mental ni trauma. Bretón es la prueba de que el mal por el mal existe», se escucha decir a uno de los expertos que aparecen en la serie.

Compuesta por tres capítulos, cuyos dos primeros ya están disponibles en la plataforma online de Canal Sur y se emitieron anoche en pleno «prime time» de la televisión pública, la serie está narrada de forma cronológica y, en palabras de Isabel Cabrera, directora adjunta de Canal Sur, «encaja con una nueva línea de "true crime" de proximidad y de servicio, lejos de acercamientos sensacionalistas» por parte de la cadena andaluza.

"Es un lobo con piel de cordero"

Además de la entrevista con Ruth Ortiz, y de la decisión consciente del documental de evitar discutir datos escabrosos alrededor de los hechos (los peritos, por ejemplo, nunca se pusieron de acuerdo sobre si los niños fueron quemados vivos o no), uno de los puntos fuertes de «Bretón. La mirada del diablo» es el retrato psicológico que construye del asesino condenado a través de, por ejemplo, las cartas que le escribió a Ortiz una vez esta le había pedido el divorcio: «Es un lobo con piel de cordero», se cuenta que le llegó a decir su psicóloga a su ex-mujer.

Y así, la serie de Molina y el director José Ángel Bohollo bien podría complementarse con «13 días», otro de los proyectos que presentó Canal Sur en el festival de nuevo acuño que pretende sacarle brillo al audiovisual en la taza de plata. Dirigida y escrita por el periodista de guerra argentino Hernán Zin («Nacido en Gaza»), la serie cuenta el angustioso caso del pequeño Julen Roselló, cuando se precipitó de manera mortal por un pozo ilegal de 20 centímetros de diámetro y casi 100 metros de profundidad.

Corrupción berlanguiana

Con una ambición más «pop», pero dentro también de la sección de no ficción del festival South, RTVE también puso de largo una de sus grandes apuestas de «true crime» para la nueva temporada que ya está en marcha: «Malaya. Operación Secreta». A través de cuatro capítulos, que oscilan entre la investigación periodística y el relato más berlanguiano posible sobre las corruptelas más cutres, la serie documental nos enfrenta al deforme espejo del Ayuntamiento de Marbella. Desde los tiempos de Jesús Gil hasta los más recientes, con impunidad, justicia o vergüenza, el proyecto de Mónica Palomero bien podría ser de obligatoriedad en la enseñanza pública, ayudando a entender no solo la trama criminal, si no también una manera concreta de hacer las cosas en España, a nivel urbanístico, desde principios de los noventa hasta nuestra era.

