La calle contesta a la ministra Montero y su "renta de no subsistencia": "Con el SMI y los alquileres, no se puede ni comer"

Un nuevo frente abierto atormentan el Gobierna de España, esta vez entre los socios más próximos al PSOE, el grupo parlamentario Sumar. La tensión entre el PSOE y Sumar quedó en evidencia tras el Consejo de Ministros, debido a las discrepancias sobre la tributación del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). La decisión de Hacienda de gravar fiscalmente estos ingresos, sin previo consenso con Trabajo, desató un enfrentamiento público entre ambas formaciones, eclipsando el anuncio de la subida del SMI. La medida ha generado tal controversia que Sumar, Podemos y el PP han presentado iniciativas en el Congreso para revertirla, dejando al PSOE en una posición de aislamiento político. A pesar de la presión, el Ejecutivo cuenta con la capacidad de vetar cualquier propuesta que afecte los ingresos públicos, aunque internamente se teme que el descontento pueda perjudicar a María Jesús Montero en su aspiración a la Junta de Andalucía. Precisamente en un nuevo discurso de la política socialista en tierras andaluzas, realizó unas declaraciones que han levantado polémica en la población, defendiendo la tributación en el IRPF de los ciudadanos que perciben el SMI, calificando que salario, ya "no es una renta de subsistencia", recordemos 1.184 €.

Estas declaraciones han levantado resquemor en el público y "Espejo Público" ha salido a la calle para saber que opinan los españoles y españolas sobre las últimas declaraciones de la Vicepresidenta del Gobierno de nuestro país.

La calle opina

El magacín matinal de Antena 3 presentado por Susanna Griso salió a las calles para preguntar si el SMI es una salario de subsistencia o no, siendo esto último lo que defiende la política socialista. La respuestas sobre esta cuestión ha sido unánime y ninguna apoya las declaraciones de María Jesús Montero. "Con 500 € de media por una habitación es imposible", "Entre que pagas unas cosas u otras no se puede", "En otros sitios puede pero en Madrid no", "Con 1.184 € entre que pagas todo no tienes ni para comer", "Como están los alquileres, con eso no comes" o "Tienes que organizarte muy bien, tener gastos mínimos", son algunas de las opiniones de los habitantes de nuestro país, que claman contra las declaraciones de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.