La cara televisiva de Marisa Paredes

La actriz Marisa Paredes nos ha dejado a la edad de 78 años esta misma mañana del 17 de noviembre de 2024 con una dilatada carrera en cine y en el teatro a sus espaldas. La madrileña tuvo también una exitosa carrera en la pequeña pantalla, siendo entrevista por grandes comunicadores como Jose María Íñigo o participando recientemente en grandes series de Atresmedia como es el caso de "Vestidas de azul", disponible desde 2023 en atresplayer.

Una actriz de renombre

RTVE a través de su cuenta RTVE Play ha recordado los grandes momentos de la actriz en el ente público, tanto en programas de la casa como sus grandes obras de teatro. Una de sus últimas apariciones fue en "Late Xou" con Marc Giró en la segunda cadena de la televisión pública española en la que afirmaba "que siempre tuvo claro que quiso ser actriz, llegando a hacer una huelga de hambre en contra de su padre para demostrar a su padre que su deseo de ser actriz era muy real".

Su trabajo más reciente en televisión fue"Vestidas de azul" en el año 2023de la mano de Atresmedia, serie ya disponible en atresplayer. Además, ha participado en "As Linhas de Torres Vedras (2012)" "Felipe y Letizia (2010)" "Després de la pluja (2007)" "Las chicas de hoy en día (1991-1992)" "Delirios de amor (1989)" "Párpados (1989)" "El olivar de Atocha (1989)" "Gatos en el tejado (1988)" "Los tres pies del gato (1988)" "El baile (1985)" "Goya (1985)" "Escrito para TV (1984)" "La mujer de arriba (1984)" "El mayorazgo de Labraz (1983)" "Estudio 1 (1967-1982)" "Un marido ideal (1982)" "La dama del alba (1982)" "Inquisición (1982)" "La pechuga de la sardina (1982)" "Sur (1979)... Regina" "Los bandidos (1974)" "Los delfines (1974)" "El ladrón (1973)" "Todos eran mis hijos (1973)" "Mi adorado Juan (1971)" "Las tres hermanas (1970)" "Peribáñez y el comendador de Ocaña (1970)" "El reloj de Baltasar (1970)" "El jardín de los cerezos (1969)" "La fuente escondida (1969)" "El enfermo imaginario (1969)" "El puente (1968)" "Los novios de El Havre (1968)" "Asia (1968)" "Música en la ciudad (1968)" "Música en la noche (1968)" "El comprador de horas (1968)" "El hilo rojo (1967)" "El mercader de Venecia (1967)" "La máscara negra (1982)" "La fantástica invasión (1982)" "Cervantes (1981)" "Novela (1966-1978)" "Padres e hijos (1978)" "Bearn (1976)" "Tierra para morir (1974)" "La chica de la granja Blossom (1973)" "Padres e hijos (1972)" "El hombre que ríe (1972)" "Lejano pariente sin sombrero (1972)" "El molino junto al río Floss (1971)" "Crimen y castigo (1970)" "Las alas de la paloma (1968)" "Isabel y María (1968)" "Los cascabeles de la locura (1968)" "Felipe Derblay (1967)" "El fin de un largo viaje (1966)" "Teatro estudio (1977)" "El pato silvestre (1977)" "Música en la noche (1977)" "Cuentos y leyendas (1975)" "La mancha (1975)" "En provincia (1975)" "Noche de teatro (1974)" "La mordaza (1974)" "Im Auftrag von Madame (1974)" "Leibwache (1974)" "Los pintores del Prado (1974)" "Tiziano: La soledad (1974)" "Ficciones (1971-1974)" "Datura fastuosa (1974)" "El balcón (1973)" "Una mujer insustancial (1973)" "El ópalo (1973)" "Carmilla (1973)" "La sacerdotisa del bosque de Bolonia (1972)" "Tiempo infinito (1971)" "Luisa Fernanda (1973) (Zarzuela)" "Los camioneros (1974)" "Seis toros y uno toreado (1974)" "Historias de Juan Español (1972)" "Juan Español visita el cabaret (1972)" "Pequeño estudio (1968-1972)" "La bella por la discreta (1972)" "Un hombre irremediable (1968)" "Hora once (1972)" "Vida tricolor (1972)" "La leyenda de Zuma (1972)" "Los desterrados de Poker Flat (1972)" "Un millonario modelo (1972)" "Las doce caras de Eva (1971)" "Escorpio (1971)" "A través de la niebla (1971)" "Un viento de esperanza (1971)" "Teatro breve (1966-1971)" "Dos caminos (1971)" "Mañana de sol (1966)" "Teatro de siempre (1967-1971)" "Edipo en Colona (1971)" "La zorra y las uvas (1970)" "El cochero de Henschel (1969)" "Los novios de El Havre (1968)" "El burlador o el ángel del demonio (1968)" "El Nuevo Mundo (1968)" "Diario de un sinvergüenza (1967)" "Teatro de misterio (1970)" "Mejor muerto (1970)" "Con acento (1970)" "La Mancha (1968)" "Fábulas (1968)" "La zorra y el busto (1968)" "Las doce caras de Juan (1967)" "Aries (1967)" "Cáncer (1967)" "Historias para no dormir (1967)" "El vidente (1967)" "Tiempo y hora (1966-1967)" "Aquel 6 de agosto (1967)" "Días de haber (1967)" "Recordando a Don Julio (1966)", esto solo en televisión, que sumado a cine y teatro la convierten en una de las grandes actrices de la historia de nuestro país.