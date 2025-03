La carta del exmarido de Rosa Peral enviada en exclusiva a 'Vamos a ver': "Que se respete la figura de los menores"

A pesar del estreno de 'El cuerpo en llamas' hace más de un año, Netflix ha vuelto a arder. La ficción relata el crimen de la guardia urbana por el que Rosa Peral está condenada a 25 años. El asesinato de su pareja, Pedro, le costó no solamente el ingresar en prisión, sino la reputación que Peral podía tener hasta aquel entonces.

La principal afectada ha considerado que la serie vulnera el derecho al honor no solo de ella, sino también el de su propia hija. Es por ello que Peral le reclama a Netflix hasta 30 millones de euros por daños y perjuicios. El exmarido de Peral, Rubén, tiene ahora la decisión de reclamar o no, en nombre de su hija, esta cantidad al gigante audiovisual. Pese a no querer pronunciarse en un principio, hoy Rubén hacía llegar una carta al programa 'Vamos a ver', donde rompía su silencio.

El contenido del mensaje

La misiva comenzaba con Rubén desarrollando el dilema en el que se encontraba inmerso: "Considero que sí, que debo estudiar si el derecho a la intimidad de mi hija puede quedar vulnerado por la emisión de la serie de Netflix. Estoy valorando si es conveniente o no demandar a la productora". Él mismo admitía encontrarse "estudiando los pros y los contras, priorizando el bienestar de su hija, la conveniencia de tomar esta medida y el impacto que cualquier decisión pueda tener en su vida personal".

Asimismo, el exmarido de Rosa Peral agregaba: "Me siento un poco agotado por todo lo que gira alrededor de este caso a lo largo de tantos años. Lo que más me duele es que este suceso siga siendo tan mediático tras tanto tiempo y que se haya creado un personaje televisivo. Esto afecta indirectamente a mis hijas y, al mismo tiempo, también a las víctimas directas de este crimen, de quienes, por desgracia, parece que nadie se acuerda".

Respeto para el menor

"Algunos están tratando este tema de forma que poco o nada ayuda a proteger la intimidad de mi hija. No sé si es por inconsciencia o por otro motivo. Pero está claro que no han tenido en cuenta su bienestar", criticaba Rubén quien concluía la carta de la siguiente manera: "Quiero hacer un ruego, que se respete la figura de los menores".

Alfonso Egea, colaborador de 'Vamos a ver', sentenciaba de la siguiente manera la carta: "La intención de Rubén era estar aquí con nosotros, pero su hija pequeña, que es la afectada en esta historia, le ha pedido que no lo hiciera. Por este motivo, este hombre ha buscado una alternativa y nos ha enviado una carta contándonoslo todo".