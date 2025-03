Rosa Peral se une a las series que han provocado que Netflix tenga problemas con la justicia

El “crimen de la Guardia Urbana” conmocionó a la ciudad de Barcelona en el año 2017 pero Netflix consiguió hacer tajada del asunto, estrenando una serie titulada 'El cuerpo en llamas', con la que lograron ser tendencia durante semanas. Este producto audiovisual de la plataforma de streaming levantó el resquemor de una de las coautoras del crimen, Rosa Peral,que pidió a través de su abogada que no emitiera dicho producto de Netflix, querella que fue desestimada y que ahora la Audiencia de Barcelona ha dado la razón a la propia Rosa Peral, que podría beneficiarse de una gran indemnización por parte de la compañía audiovisual americana. El juicio millonario de Rosa Peral contra Netflix tendrá que esperar máximo 10 días tras la última petición del juzgado de primera instancia número 1 de Vilanova y la Geltrú. Rosa Peral no es la primera que pone en jaque a la plataforma de streaming ya que muchas series han provocado quebraderos de cabeza al servicio multimedia estadounidense.

'Gambito de dama' le costó 5 millones de euros a Netflix

Netflix alcanzó en 2022 un acuerdo de cinco millones de dólares con la legendaria ajedrecista georgiana Nona Gaprindashvili, poniendo fin a la demanda que esta presentó contra la plataforma por la miniserie 'Gambito de Dama'. Gaprindashvili, cinco veces campeona mundial, demandó a Netflix en 2021 por difamación, argumentando que la serie contenía información falsa al afirmar que nunca jugó contra hombres, cuando en realidad compitió contra casi 60, incluidos 10 grandes maestros, en la época en la que se desarrolla la historia. Inicialmente, la ajedrecista solicitó una corrección y disculpas, pero tras la negativa de Netflix, decidió emprender acciones legales. El caso finalmente se resolvió con un acuerdo confidencial, con el que la campeona mundial se mostró satisfecha.

Éxitos en la plataforma y problemas en los juzgados

Uno de los casos más mediáticos es la demanda por difamación interpuesta por Fiona Harvey, quien argumenta que la serie 'Mi reno de peluche' la representa de manera falsa como una acosadora y agresora. A pesar de que el creador Richard Gadd intentó mantener el anonimato de las personas reales que inspiraron la historia, el público identificó rápidamente a Harvey con el personaje de Martha, lo que desató la disputa legal. Un juez ha determinado que la frase "Esta es una historia real", utilizada en la serie, puede haber inducido a los espectadores a creer en la veracidad absoluta de los hechos, permitiendo que la demanda avance en los tribunales. La cantidad solicitada por Harvey asciende a 170 millones de dólares, y el caso podría marcar un precedente en la industria del entretenimiento sobre la necesidad de verificar la autenticidad de los relatos basados en hechos reales.

Además de este conflicto, Netflix enfrenta otra demanda, esta vez por infracción de derechos de autor, presentada por el fotógrafo Corin Smith. Según la denuncia, la plataforma utilizó sin permiso imágenes de su dron y grabaciones de granjas de salmón en la serie documental 'You Are What You Eat: A Twin Experiment'. Smith alega que sus fotografías y videos fueron empleados sin su autorización, lo que representa una violación de sus derechos intelectuales. La productora del documental, Oceanic Preservation Society (OPS), argumenta que había obtenido el material a través de un activista, pero Smith sostiene que nunca cedió esos derechos para uso comercial. Esta demanda subraya los desafíos legales que Netflix enfrenta en cuanto a la obtención de contenido visual y la necesidad de establecer procesos más rigurosos para evitar futuros litigios. Asimismo, la plataforma ha sido demandada por exjugadores de fútbol americano que participaron en la serie 'Last Chance U', quienes alegan que Netflix se benefició de su imagen sin brindarles compensación alguna. En conjunto, estos casos ponen en jaque la reputación de la compañía y podrían derivar en importantes consecuencias económicas y legales para su futuro.