Joaquín Prat explota en 'Vamos a ver': "Voy a decir una barbaridad, pero..."

El matinal 'Vamos a ver' de Telecinco ha vivido un tenso momento cuando Joaquín Prat, su presentador, ha reaccionado con indignación tras abordar un caso de violencia relacionado con bandas latinas en Madrid. El periodista de Mediaset, visiblemente afectado por el relato de una testigo de los hechos, no se ha mordido la lengua al expresar su opinión sobre esta problemática.

El programa informaba sobre la agresión sufrida por un joven de 20 años que, por error, fue atacado por pandilleros en un barrio de la capital. La víctima ha recibido un disparo en el pecho y varias puñaladas en la cabeza y la mano. Una reportera de 'Vamos a ver' ha entrevistado a Aurora, una vecina de la zona, quien ha descrito cómo los residentes han aprendido a convivir con el miedo. "No salimos por la tarde-noche porque es cuando salen los pandilleros. Ya como los medio conoces... Hay que convivir con ellos lo mejor posible", ha confesado la mujer.

De vuelta al plató de Telecinco, Joaquín Prat no pudo ocultar su frustración. "Gracias, Aurora", ha comenzado, antes de lanzar una declaración que ha dejado claro su malestar: "Voy a decir esta barbaridad, pero lo pienso: a mí que se maten entre ellos me da igual, me da igual...". El presentador ha matizado rápidamente que su verdadera preocupación radica en las víctimas inocentes que se ven atrapadas en esta espiral de violencia. Prat ha continuado su contundente reflexión, enfatizando su preocupación por los ciudadanos comunes que enfrentan la amenaza constante de estas bandas. "Lo que me importa es este chaval que va paseando tranquilamente por la calle y salen estos asesinos, esta gentuza, que van a su caza", ha afirmado con firmeza.

Joaquín Prat, presentador de 'Vamos a ver' Atresmedia

Por otra parte, el presentador también ha mencionado cómo esta situación afecta a jóvenes del barrio, como aquellos que quieren disfrutar de actividades tan simples como jugar al baloncesto, pero son intimidados por estos grupos. "El que baja porque es un amante del baloncesto y estos le dicen que no juega porque ahí solo juegan ellos. Eso es lo que me preocupa, no que se maten entre ellos", ha recalcado. La intervención de Joaquín Prat se suma a las crecientes preocupaciones sobre el impacto de las bandas latinas en algunos barrios españoles. Según los informes, estas organizaciones no solo generan un clima de inseguridad, sino que también limitan las libertades de los vecinos, quienes evitan salir a ciertas horas para no exponerse a posibles altercados.