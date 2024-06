Los coaches eligen a sus cuatro semifinalistas de “La Voz Kids”

La próxima mejor voz del país está a punto de conocerse y saldrá de estos 16 nombres que conforman los semifinalistas de “La Voz Kids”. En otra gala llena de emociones, los cuatro coaches junto con sus respectivos asesores, han logrado completar los equipos para las semifinales y dar un paso más hacía el final del exitoso concurso de Antena 3, que va encaminando su punto final de esta nueva edición liderada una vez más por Eva González. Así finalmente han quedado los cuatro equipos para estas semifinales:

Dudas iniciales de Melendi y Lola Índigo

Lola Índigo y su asesora Judeline abrieron el Asalto Final de La Voz Kids con tres talentos distintos y sobresalientes. Gisela impresionó con "My Heart Will Go On", Astrid emocionó con "La despedida" y Eugenia mostró su perfección con "Almost Never Enough". Finalmente, Lola y Judeline eligieron a Astrid para avanzar a la Semifinal, donde se unirá a Rafael, Alicia y Aitana en el equipo de Lola Índigo.

Por otro lado, Melendi, acompañado por sus asesores Mau & Ricky, presentó a sus tres talentos en el Asalto Final. Lucas mostró su crecimiento con una canción de Taylor Swift, Curro demostró una notable mejora desde las Audiciones con "Cuántas veces", y Martina dejó a todos boquiabiertos con "Con las ganas" de Zahara. Tras estas actuaciones, Melendi y sus asesores seleccionaron a Martina para la Semifinal. Martina se unirá a Vera, Marc e Inés, quien fue robada del equipo de David Bisbal.

Bisbal y Rosario, cuativados desde el principio

Rosario, con el apoyo de su asesor El Kanka, presentó a sus talentos en el Asalto Final. Celia cautivó con "Si a veces hablo de ti" de Moncho, Alejandro afrontó el reto de interpretar "Deja vu" de Olivia Rodrigo, y Juan Francisco se lució con "Me falta el aire" de Alejandro Sanz. Rosario eligió a Juan Francisco para la Semifinal, donde estará junto a Rafael, Estefanía y Nadia, quien fue robada del equipo de Melendi.

Finalmente, David Bisbal y su asesor Álvaro Soler fueron los últimos en enfrentar el Asalto Final. Esther sorprendió cantando en inglés con un tema de Diane Warren, Colin impresionó con "You're the Reason" y Paula destacó con una canción de Whitney Houston. Bisbal y Soler escogieron a Paula para avanzar a la Semifinal, donde se unirá a Alira, Dayana y Mario, quien fue robado del equipo de Lola Índigo.