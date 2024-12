Le Cocó ganadora de 'Drag Race España 4': "Me gustaría actuar en una Super Bowl y en el Royal Albert Hall de Londres"

¡Larga vida a la reina Le Cocó! La cuarta temporada de 'Drag Race España' ha finalizado con un evento sin precedentes, consolidándose como una de las ediciones más memorables y aclamadas de la franquicia. El desenlace, grabado en el Teatro Príncipe Pío de Madrid con público en directo, siguió el estilo de la versión original estadounidense, llevando al escenario a las concursantes de la cuarta edición, reinas de temporadas pasadas y celebridades como Alyssa Edwards o Chanel Terrero. Esta gala especial, ofrecida de forma gratuita en atresplayer, permitió que Chloe Vittu, Vampirashian y Le Cocó lucharan por el título de la nueva superestrella drag de España. Tras una intensa competición, Chloe Vittu fue la primera eliminada, dejando a Le Cocó y Vampirashian enfrentarse en un último lipsync con "Va todo al ganador", el icónico tema de ABBA en la versión de Nina. El jurado, formado por Ana Locking y 'Los Javis' (Javier Calvo y Javier Ambrossi), reconoció el talento, carisma y versatilidad de Le Cocó, el alter ego del madrileño Álvaro Muñoz de Gracia, otorgándole la corona y el título de nueva superestrella del drag español. LA RAZÓN ha conversado con Le Cocó para conocer conocer más sobre su experiencia como nueva reina de 'Drag Race España'.

¡Enhorabuena! ¿Cómo ha vivido la final, se esperaba ganar?

R: Muchas gracias, aún estoy asimilando todo, pero estoy muy contenta. Yo me esperaba ganar desde el primer momento que entré a 'Drag Race España', entré segura de mi misma. Siempre que me enfrento a un reto voy con la actitud de conseguirlo porque si no lo logras al menos te quedas con la sensación de haber dado todo. Desde que fui seleccionada dije que iba a ganar y hasta el último momento lo pensé, y así me ha ido bien.

¿A quién le dedica este premio?

R: Se lo dedico sobre todo a mi equipo artístico que son mis amigos y siempre están conmigo, y a la noche de Madrid, a todas las compañeras que ha estado conmigo tantas veces. También hay una parte de mí que se lo dedica a todo el equipo de 'Drag Race España' que me lo ha hecho muy fácil y bonito, pero sobre todo han sido una familia.

¿Qué va a hacer con los 30.000 euros del premio?

R: Tengo varios proyectos en la mente. Poco a poco iré mostrando cosas, lo invertiré bien, seguiré trabajando y aprovecharé este gran trampolín que es 'Drag Race España' para que me conozca más gente y poder seguir avanzando.

¿Qué meta u objetivo se marca para un futuro Le Cocó?

R: Me gustaría hacer una Super Bowl y actuar en el Royal Albert Hall de Londres porque he visto el último concierto de Dua Lipa y me han entrado ganas.

¿A qué ha tenido que renunciar para llegar a ser la nueva ganadora de 'Drag Race'?

R: Yo me presenté al casting de la tercera temporada, pero lo abandoné a la mitad diciendo que volvería a intentarlo en la cuarta temporada. Así ha sido y no me ha ido mal, el tiempo me ha dado la razón. He tenido que renunciar a muchas cosas, pero yo creo que cuando te muestras como de verdad eres no tienes problema. Es como se decía en "Todo sobre mi madre", la película de Pedro Almodóvar: "Una es más auténtica cuanto más se parece a lo que ha soñado de si misma". En mi caso me da igual a lo que haya tenido que renunciar porque al final he conseguido lo que yo quería.

¿Cómo definiría Álvaro a Le Cocó? ¿Cómo nació o surgió su alter ego?

R: Le Cocó es una cabrona. Mi personaje nace sin saber que yo iba a parir, es decir, yo bailaba y venia de hacer estriptis, pero en ningún momento me imaginé que mi personaje iba a avanzar tanto como ha a lo que ha llegado hoy en día. Mi carrera ha sido la de irme descubriendo a mi mismo y descubriendo encuentras una forma de ser que te representa y te sientes que eres tú verdaderamente. Empecé poco a poco y fui avanzando, pero no ha sido una cosa de cero a cien, ha sido un periodo de aprendizaje tanto personal como artístico en todo momento.

¿Cuál es el reto más complicada que ha tenido que hacer en esta edición?

R: La prueba más complicada sin duda alguna han sido toda las que tuviera que ver con coser porque yo no sé nada de costura y no quiero saberlo, prefiero tener mucho dinero y que me cosan todo el tiempo gente que sí sabe. A pesar de esto, hasta las pruebas complicadas las he disfrutado mucho. 'Drag Race España' ha sido una experiencia maravillosa, el mejor viaje de mi vida y de verdad que animo a todas las compañeras a que se presenten y hagan el casting. Siempre digo que es no es mejor drag la última que sale a la primera que se fue eliminada, al final yo creo que todas somos unas ganadoras porque el estar ahí ya es ganar.

Se ha emitido la final en abierto en atresplayer ¿Cree que se debería emitir 'Drag Race' en un canal de televisión o queda mucho camino aún para que pueda darse esto?

R: No creo que quede tanto para que se pueda dar en un canal de televisión, lo que queda para que se pueda dar es que nos quitemos los miedos, no nosotras sino la gente que debe tomar la decisión para que se emita en un canal. Al final, 'Drag Race España' es un programa que no te hace falta ser del colectivo para disfrutarlo, cualquier persona puede verlo. Es un talent show que hace disfrutar a todos aquellos que lo ven.

¿Cuál es el mejor consejo que le han dado y cuál es el consejo daría usted a cualquier drag que quiera dar el paso de presentarse a 'Drag Race'?

R: El que mejor me han dado es que sea yo misma y así ha sido desde que entré en 'Drag Race España' y hasta que he salido. Mi consejo para cualquier persona que está pensando en si apuntarse o no es que lo hagan, que se presenten porque no pierden nada y que todo lo que ellas ya tenían de antes nadie se lo va a quitar. 'Drag Race' es una plataforma, lo demás es trabajo nuestro.