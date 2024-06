De Chanel Terrero a Isabel Jiménez: los looks más veraniegos en el estreno de 'Del Revés 2' en Madrid

No hay día de junio que no haya un evento, estreno o fiesta en Madrid, eso está claro. O lo que es lo mismo, no hay día de la semana que no tengamos looks de nuestras celebrities e influencers favoritas para comentar. Y este lunes le ha tocado el turno al estreno de 'Del Revés 2'. 200 millones dólares ha costado Del Revés 2, la nueva cinta de animación de Pixar secuela del éxito original de 2015. Con nuevas emociones en el cerebro de Riley como Ansiedad, Envidia, Ennui (aquí te contamos lo que es) y Vergüenza, Del Revés 2 se ha estrenado ya en algunos mercados**, como en Estados Unidos y otros más cercanos, aunque en España habrá que esperar hasta el 19 de junio, pese a que ya ha tenido algunos pases en cines y ciudades seleccionadas. Sin embargo y en tan poco tiempo, ya ha conseguido una recaudación en taquilla de 155 millones de dólares en el mercado doméstico (americano) y de 295 millones a nivel global. Y a este estreno no ha faltado Chanel Terrero que es la encargada de poner la voz en España a la emoción de 'aburrimiento', también hemos visto a Isabel Jiménez con un vestido de crochet de esos que no pueden faltar en nuestra maleta de vacaciones este verano 2024.

Los vestidos de crochet o ganchillo son ya un imprescindible de cada verano. Sin embargo, las pasarelas no se cansan de reivindicarlos también como tendencia, proponiéndolos en todo tipo de versiones. Por ello, Isabel Jiménez ha optado por un diseño de su firma 'Slowlove' para acudir al estreno de la nueva película de Pixar en Madrid. En los años 70, el vestido de crochet se convirtió en un emblema de la estética hippie convirtiéndose en una prenda adorada por numerosas celebrities, como Cher, Jane Birkin o Brigitte Bardot. Por aquel entonces triunfaba en la que es la versión más esencial de todas, en color blanco o crudo y sin demasiados artificios. Y nosotras lo recuperamos cada verano como ha hecho Isabel.

Isabel Jiménez. Gtres

Rigoberta Bandini dará voz a Envidia y Chanel a Ennui, mientras que Michelle Jenner será Ansiedad, y Brays Efe, Vergüenza, han informado Disney y Pixar en un comunicado. Dirigida por Kelsey Mann y producida por Mark Nielsen con música de Andrea Datzman, Del Revés 2. Y para este estreno en Madrid, Chanel Terrero ha elegido un vestido asimétrico en violeta, con volantes.

Chanel Terrero. Gtres

Dos estilismos muy diferentes, pero los dos de lo más tendencia para nuestro verano 2024 que está a punto de empezar.