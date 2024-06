Un concursante sorprende en 'La ruleta de la suerte' al ganar 10.000 euros

Javi, un joven de 26 años, se ha convertido en el protagonista indiscutible del programa de televisión 'La ruleta de la suerte', transmitido por Antena 3. Su destreza y rapidez lo han llevaron a ganar una cifra récord en el concurso: más de 10.000 euros.

Desde el inicio del programa, Javi demostró su talento en cada panel. Su casillero personal ya mostraba un impresionante total de 4.175 euros cuando llegó al panel final, una suma que, por sí sola, ya lo ubicaba como uno de los concursantes destacados de esa entrega. Sin embargo, fue su habilidad para resolver el panel final lo que lo llevó a alcanzar una cifra que sorprendió a todos los espectadores.

Cuando Jorge Fernández, el presentador del programa, le dio la pista "Tres del oído", Javi no titubeó. Con determinación, seleccionó las consonantes y la vocal necesarias para formar las palabras clave. Aunque el azar no estuvo completamente de su lado en esta ocasión, Javi logró desvelar las letras necesarias para resolver el panel en tiempo récord. "Creo que las tengo", afirmó confiado, y en tan solo dos segundos pronunció las palabras clave: "Tímpano", "yunque" y "estribo".

La rapidez y precisión de Javi sorprendieron a todos en el plató, incluido el propio Jorge Fernández, quien no escatimó en elogios hacia el concursante. "Has estado muy, muy bien todo el programa, desde el principio hasta el final", expresó el presentador, destacando la calma y el disfrute que Javi había demostrado en cada momento del concurso. Al finalizar el emocionante momento, Jorge Fernández reveló el premio adicional de 6.000 euros que se sumaría al total ganado por Javi. Visiblemente emocionado, el presentador felicitó al concursante por su desempeño excepcional. "Me alegro mucho porque eres un tío muy majo y has jugado muy bien", comentó Jorge, cerrando así programa memorable para Javi y para todos los seguidores del concurso de Antena 3.