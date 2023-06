Cristina Tárrega nos enseñará "La vida sin filtros"

Nuevo espacio para la veterana periodista Cristina Tárrega, que se enfrenta con ilusión al estreno de su nuevo programa. "La vida sin filtros" es el nombre de esta mezcla de emotainment (emoción+entretenimiento) y talk show que navegará sin guión los sábados en Telecinco. Tárrega quiso compartir en la presentación de este jueves su intención de que el nuevo programa saque "lo mejor de mí", ya que se enfrentará cada semana al desconocimiento total de las historias que traerán los protagonistas a plató.

Durante la presentación, con la asistencia de Jaime Guerra, director de Producción de Contenidos de Mediaset España y Xelo Montesinos, CEO de Unicorn Content, quedó claro que el formato busca sorprender al espectador cada sábado en prime time. "Volvemos a la televisión de género, a recuperar la palabra, a las emociones", explicó Guerra, que trazó las líneas generales del espacio que se estrena este 1 de julio y que contará con un amplio despliegue de colaboradores como Alessandro Lequio, Carlos Baute, Lucía Dominguín, Ágatha Ruiz de la Prada, Boris Izaguirre, Charo reina, Eduardo Navarrete, Ares Teixidó e Iván González, entre otros.

"Llevamos tiempo queriendo trabajar con ella, porque pensamos que era el momento de que volviera a primera línea", desveló Xelo Montesinos sobre la elección de Tárrega, la que "maneja muy bien el entretenimiento". Además dio la clave del porqué del formato: "Cristina es muy impulsiva y nos planteamos '¿y si no le contamos?'". Para la presentadora, "La vida sin filtros" es "una fantasía hecha realidad. Un formato que estaba esperando" y centró la idea de que "la vida no tiene filtros" y que saber funcionar en un programa así requiere improvisación: "La radio me dio el poder de poder improvisar sin guión" y avisó: "Es un programa de culto. Haría este programa sin parar, porque el anónimo es muy generoso". Sin embargo habrá que comprobar cómo funciona el programa durante las ocho entregas preparadas para conocer su futuro a largo plazo, como confirmó Jaime Guerra en la rueda de prensa.

Entre las novedades del formato, el programa contará con un "face wall" que le permitirá a Tárrega conectar con diferentes personas de todo el mundo y de culturas diversas. Todo preparado para que la participación del público en plató y desde sus casas sean la piedra angular de "La vida sin filtros". También avisan de que habrá sorpresas, informes, noticias, datos y reportajes sobre el que sea el asunto central de esa semana de la mano del periodista Carlos Garayoa y la súper sección "100 segundos", creada por Marina Abramovic, la artista serbia. Se trata de que dos personas que se conocen, que no se han visto en años y con asuntos pendintes se sienten frente a frente durante 100 segundos sin tocarse y sin hablar. "Son personas que dejamos en el camino, con las que dejamos de hablar. Llega el momento de tomar el toro por los cuernos", dice la periodista sobre la sección, en la que ha podido comprobar de primera mano que "pueden salir hacia adelante" tras ese tiempo mirándose.