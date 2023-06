Cristinini estalla en Twitter: "Es increíble la cantidad de acoso e insultos que estoy recibiendo estos días por una noticia que me relaciona con la TV"

La streamer granadina Cristinini, está generando titulares en estos días debido a su próximo e ilusionante salto a la televisión. La popular creadora de contenido será copresentadora del remozado programa 'Grand Prix' en TVE, junto a Ramón García y Michelle Calvó, como se anunciara hace un par de días. Sin embargo, no todo ha sido positivo desde que se conoció su participación en "el programa del abuelo y el niño".

La presentadora ha denunciado públicamente la campaña de hostigamiento que esta padeciendo debido a este nuevo desafío profesional, el cual se suma a su creciente carrera que también la ha llevado a HBO Max, donde estará al frente del nuevo reality 'Time Zone'. A través de un hilo en Twitter, la comentarista de eSports expresó lo siguiente:

"Hace mucho tiempo que sé lo que implica ser conocida en mi ámbito: recibir todo tipo de comentarios, sufrir un constante acoso psicológico que te hace sentir insignificante. Y todo esto se agrava aún más si eres mujer: '¿con quién habrá tenido relaciones para estar ahí?', 'no tiene ni idea de lo que hace', 'le debe todo a [nombre]'. Constantemente tenemos que demostrar nuestro valor y merecimiento, ya que se nos exige más", expuso, lamentando que se nos evalúe "con un criterio mucho más exigente".

Cristina López Pérez (Cristinini) recordó que ha estado expandiendo su campo profesional más allá de los eSports, no solo en televisión, sino también en moda y doblaje. "En la mayoría de ellos, ya contaba con experiencia previa o me esfuerzo por aprender y formarme. Porque me gusta. Disfruto de lo que hago y de lo que puedo lograr. Siempre busco hacer las cosas lo mejor posible y, para ello, observo a mis compañeros y aprendo de ellos. Aprendo de las enseñanzas que estén dispuestos a brindarme. Aprendo en clase. Aprendo cada día".

En relación a esto, compartió su experiencia tras unirse al Grand Prix: "En estos días, estoy aprendiendo cuánto desprecio tiene gran parte de la sociedad hacia las personas de mi ámbito". "Ya lo he venido experimentando desde hace mucho tiempo, pero siempre he intentado ignorarlo y pensar que son solo unos cuantos tontos sin nada mejor que hacer. Sin embargo, lamentablemente, veo una tendencia creciente de acosar a las personas 'conocidas' o a aquellos que hacen lo que les gusta sin dañar a nadie", continuó.

"Increíble la cantidad de acoso e insultos que estoy recibiendo en estos días por una noticia que me relaciona con la televisión", declaró, mencionando algunos de los ataques: "Me están acusando de todo, incluso de robarle el trabajo a otras personas", se lamentó.

La comunicadora siente que hay una opinión generalizada de que los streamers, youtubers, influencers o como quieran llamarnos, no podemos hacer nada más que estar en casa frente a la computadora. "Resultamos molestos si hacemos otras cosas. Aún más molestos si tenemos éxito en esas otras actividades", agregó antes de afirmar que le causa "mucha tristeza que parezca que la sociedad está evolucionando hacia una especie de mentalidad de 'intentar derribar