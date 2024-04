¿Cuál es el momento más bochornoso de Vanesa Martín con un fan?

En la reciente entrega de 'Martínez y Hermanos' emitida en Cuatro, Vanesa Martín se unió a Inés Hernand y María León para compartir divertidas anécdotas y experiencias. Entre risas, la cantante reveló el momento más bochornoso que vivió con una fan durante un viaje a Nueva York.

Vanesa Martín relató cómo una fan, quien trabajaba en el hotel donde se alojaba, le pidió conocerla y la esperó en su habitación mientras ella se preparaba para una prueba de sonido. Sin embargo, el encuentro tomó un "giro inesperado" cuando la fan entró en la habitación mientras Martín se encontraba "desnuda en el baño", sosteniendo la puerta con desesperación para que no la abriera. Aunque la joven solo quería dejarle una botella de vino, el momento resultó ser extremadamente incómodo para la cantante: "La chica preguntó si estaba ahí y yo acabé respondiendo que sí como pude", explicó la jurado de 'Factor X'.

Por su parte, María León también compartió una divertida anécdota sobre un malentendido mientras ligaba a través de una aplicación. Con "los nervios a flor de piel", León confundió el número de teléfono y accidentalmente le dio el contacto de su madre al chico que le interesaba. La situación se complicó aún más cuando el joven recibió un mensaje de Carmina Barrios. "Me llama mi madre y me dice 'María, que me está escribiendo un muchacho que dice que me quiere llevar a la montaña'. Tuve que explicarle al chaval que me había equivocado, que era mi primera vez. Claro, el chaval vio en el WhatsApp la foto de Carmina, no entendía nada. Al final no pasó nada y la cosa se quedó ahí", afirmó la actriz.

Ambas historias generaron momentos de risa durante el programa de Dani Martínez, mostrando el lado más humano y humorístico de las celebridades. A pesar de los momentos embarazosos, tanto Vanesa Martín como María León demostraron tener la capacidad de reírse de sí mismas y encontrar la luz en las situaciones incómodas.