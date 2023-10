Vanesa Martín habla de su nueva novia, sus relaciones pasadas y desvela que fue infiel

Vicky Martín Berrocal ha contado con la cantante Vanesa Martín como nueva invitada a su podcast "A solas con…". La artista ha desvelado aspectos íntimos de su vida, como cuándo y cómo fue la primera vez que tuvo una relación con una mujer, ha asegurado haber tenido relaciones largas con hombres y que ahora está enamorada de una chica.

La cantante malagueña de 42 años, que confesó ser homosexual públicamente en junio de 2022 con motivo del día del Orgullo LGTBI, contó a la diseñadora cómo conoció a su novia actual, que vive en Miami y con la que vive "por temporadas". También ha hablado de cómo fue su relación con Mónica Carillo y que desea que "sea muy feliz". La compositora de "Placeres y pecados" reveló que había sufrido mucho en su última ruptura y también sorprendió confesando que fue infiel hace unos años.

La entrevista de Vicky Martín Berrocal a Vanesa Martín estuvo llena de complicidad ya que ambas se conocieron hace años en un cumpleaños de Alejandro Sanz. La artista confesó a Vicky que está enamorada y que gracias a su nueva pareja se está planteando vivir en Miami. "Todas mis dudas que llevo dos años atrás pensando me voy o no me voy... La historia que menos te puedas imaginar que iba a resultar, pum, en Estados Unidos. Y digo pues ya me voy". Martín se mostró muy ilusionada con su nuevo amor. "No me lo esperaba en absoluto, yo estaba en un remolino de mi ruptura anterior y no me esperaba para nada que esto se iba a dar así. Yo estaba en Argentina en el Teatro Gran Rex probando sonido. Yo estaba en el camerino llorando y me decía mi maquilladora, Soledad Rebollar, la Sole, '¿Pero tú te estás dando cuenta de que tienes dos días el Rex 'sold out' en Argentina y tú te pones a llorar y estás así?' Y de repente ella apareció por la puerta de sorpresa y yo sentí como: 'uy, esto que me está pasando, qué raro'".