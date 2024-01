El aplaudido zasca de Brays Efe a Pablo Motos que incomodó a Buenafuente

Los Premios Feroz 2024 no solo ha dejado tras de sí una alfombra roja repleta de looks de infarto y algún que otro tropiezo estilístico. También la gala, celebrada en la noche de este viernes en el Palacio Vista Alegre de Madrid, tuvo su jugo más allá de los galardonados. Y es que se produjeron muchas anécdotas que alimentaron los corrillos y las tertulias entre los presentes, pero una está causando especialmente sensación en las redes sociales. Se trata del momento que ya es viral en el que Brays Efe, conductor de la ceremonia de entrega de los premios, hacía mención a Pablo Motos a modo de zasca. Un comentario malicioso que no ha pasado desapercibido por nadie y que ha venido acompañado de muchas risas, aunque también las habituales críticas.

Aunque Pablo Motos no era uno de los invitados a la gala de los Premios Feroz 2024, sí que se convirtió sin esperarlo en uno de sus protagonistas. Y todo llegó cuando el presentador se encontraba entrevistando a Andreu Buenafuente y Berto Romero, nominados por la serie ‘El otro lado’. Un momento ideal para que Brays Efe aproveche la ocasión para lanzar un revés a Pablo Motos: “Interpretas a un presentador que se convierte en un fantasma al que le cuesta adaptarse a los nuevos tiempos. Para prepararte, ¿cuántas horas has visto de ‘El Hormiguero’?”, lanzaba a modo de pregunta sabiendo que las respuestas iban a ser carcajadas.

Y así sucedió, todos rompieron a reír, poniendo en un aprieto a Andreu Buenafuente y Berto Romero, sabiendo que la pelota estaba en su tejado. Sabían a la perfección que todo lo que dijesen iba a ser utilizado en su contra, aunque no se le estuviesen leyendo sus derechos, por lo que optaron por guardar silencio, reír como el resto y aplaudir la ocurrencia del presentador. Pero la mayor repercusión ha estado en las redes sociales, donde se ha aplaudido mucho la gracia del conductor de la gala, e incluso se ha llegado a proponer que ha sido Sofía Vergara la que le habría escrito el guion para seguir con sus zascas a Pablo Motos.