Lali Espósito confiesa en 'Martínez y Hermanos' su curiosa manía a la hora de fregar platos

El lunes por la noche, Cuatro emitió una nueva entrega de "Martínez y Hermanos", el programa de entretenimiento conducido por Dani Martínez. En esta ocasión, el cómico contó en plató con la presencia de tres invitados de renombre: la tiktoker Esperanza Gracia, el aclamado actor Álvaro Morte y la cantante argentina Lali Espósito.

El programa estuvo repleto de momentos divertidos y anécdotas sorprendentes, destacando especialmente las confesiones de la artista argentina, jueza en la nueva edición de 'Factor X' en Telecinco. Una de las revelaciones más llamativas fue la extraña manía de Lali Espósito al lavar los platos. Según explicó la cantante, desde pequeña tiene la costumbre de "no separar los platos mientras los lava", ya que los consideraparte de una conversación familiar en la que no quiere intervenir. "Si estoy lavando un vaso y un vaso, no los separo porque para mí son familia y están conversando. No los quiero separar", afirmó entre risas. Aunque esta peculiaridad no aplica a los cubiertos, a los que considera más similares entre sí, refiriéndose a ellos como "primos".

La dinámica entre Lali y Dani Martínez llevó la conversación a momentos aún más divertidos, como cuando el presentador, intrigado por esta peculiaridad, preguntó si la cantante realiza algún ritual funerario cuando se rompe un plato. Ante esto, Lali simplemente señaló que al romperse un plato, "hay uno menos en la familia".

Pero las sorpresas no terminaron ahí. Lali Espósito también compartió una anécdota "tierra trágame" relacionada con una experiencia íntima. Con humor y desenfado, la cantante recordó un encuentro amoroso en el que una situación inesperada la dejó en una situación incómoda.

"Venía de un show. Hago música pop y me monto muchísimo los trajes, el pelo... Tenía una supercola de caballo y me la había dejado para el momento sexual, porque estaba divina. En el fragor, agarré el pelo y lo tiré en la oscuridad de la habitación. A la mañana siguiente, cuando se el chico se fue a la cocina, empecé a buscar el pelo desesperada. Metí la mano debajo de un mueble, lo agarré y lo metí rápido en el bolso. También me lleve sin querer unos calzoncillos suyos que estaban al lado del pelo. Le mandé una foto de mi pelo y de su calzoncillo con el paso de los días y le dije que no era una bruja, que no me lo había llevado para hacerle una especie de hechizo", afirmó la cantante, quien, con su relato cargado de ironía y honestidad, arrancó risas tanto del público como de los otros invitados del programa.