Cuando Broncano se puso las pilas en el sexo gracias a María Pedraza en 'La Resistencia'

‘La Resistencia’ arrancó su semana con la visita de dos actrices. María Pedraza y Daniela Estay se sentaban en el conocido colchón del espacio de MovistarPlus+ para promocionar su último proyecto en común, ‘Galgos’. Esta ficción, estrenada en la misma plataforma de streaming desde el pasado 18 de enero, se centra en una familia con una empresa dedicada al negocio de la bollería, chocolates y alimentación infantil, y que atraviesa por un duro momento tanto por la ley del azúcar como por los problemas internos en la familia.

El espacio presentado por David Broncano puso entre las cuerdas a la propia Pedraza al volver a enfrentarla a las clásicas preguntas sobre ‘’cantidad de dinero en el banco y número de relaciones sexuales en los últimos 30 días’’. "A por ello", decía María, que se mostraba dispuesta a todo. Sin embargo hubo un giro de guión por parte del conductor. "A ti te las hice hace poco", le soltó Broncano a Pedraza quien le respondió alegando ‘’que tiene miedo de volver a hacérselas’’.

"Me he acordado ahora. Te hice la pregunta del sexo y me dijiste: 'yo fo*** mucho, no como tú, que eres un mierdas", le reprochaba, con humor, el jienense a la vez que se aseguraba de encontrar las palabras exactas que la actriz usó. "Dije que eras un paradito", le respondió la invitada a lo que Broncano afirmó que le vino muy bien y que desde entonces iba ‘’como un auténtico demonio’’.

"A veces uno no se da cuenta de que está bajando el nivel. Me analicé a mí mismo y desde entonces, todos los días", contó Broncano, indicando que se había puesto "las pilas" para luego pasar a ejecutar un experimento bastante surrealista. Un joven del público debía intentar lanzarse un pedo mientras que Pedraza, con mechero en mano, tenía como objetivo aprovechar ese gas metano para encender una vela. Una prueba que fue un fracaso.