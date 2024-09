Cuatro inicia nuevas temporadas de "First Date" y "Volando voy"

Septiembre llega cargado de estrenos y en la calle Fuencarral necesitan un vuelco en sus contenidos para intentar limar asperezas de un momento delicado en cuanto a las audiencias. Cuatro sigue apostando seguro y lanza este lunes y el miércoles los episodios de las nuevas temporadas de "First Date" y "Volando voy" respectivamente, con Carlos Sobera y Jesús Calleja de nuevo como maestro de ceremonias de los espacios que rellenarán los huecos de la parrilla de contenidos del segundo canal de Mediaset.

Un mes lleno de regresos

"No necesitamos piñas, plátanos, melocotones, ni carritos de la compra. El supermercado del amor es "First Dates", la tendencia viral de la piña y Mercadona ha sido el gancho utilizado por "First Date" para lanzar su video promocional para su nueva temporada que llega esta noche a la pequeña pantalla. A partir de este lunes 2 de septiembre a las 21:45 de la noche, los espectadores podrán disfrutar de nuevas historias de amor dentro del restaurante de Cuatro tras un verano marcado por reposiciones y la marcha fallida al "hotel de las citas" en Telecinco, que no cuajó como la cadena esperaba.

Otro que regresa a Cuatro es Jesús Calleja, que volverá a la pequeña pantalla el miércoles 4 de septiembre con la décima temporada de "Volando voy", justo después del programa de citas presentado por Carlos Sobera, a las 22:50 horas. El aventurero leonés retomará sus emocionantes vuelos en helicóptero, explorando desde el cielo distintos municipios españoles y desvelando a sus habitantes las impresionantes vistas ocultas de su entorno. Una vez más, Calleja promete sorprender y emocionar a los espectadores con nuevas aventuras desde las alturas.

Además del regreso de Sobera y Calleja, la segunda cadena del grupo de la calle Fuencarral prepara una nueva etapa del programa "¿Quién quiere casarse con mi hijo?", presentado de nuevo por Luján Argüelles, que volverá a la televisión el próximo 9 de septiembre, como también pronto volverá Iker Jiménez y su nave del misterio con la vigésima temporada de "Cuarto Milenio".