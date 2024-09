El rey de la tierra batida inaugura la temporada 19 de "El Hormiguero"

El mayor espectáculo de la televisión está de regreso y "El Hormiguero" afronta la primera semana de su temporada número 19 con invitados muy especiales y a la altura de uno de los grandes productos audiovisuales que existen dentro de la pequeña pantalla de nuestro país. Pablo Motos recibirá en el plató de Antena 3 a uno de los mayores deportistas de la historia de España, ganador catorce veces de Roland Garros y oro olímpico en dos ocasiones, Rafael Nadal, que regresa una vez más a uno de los espacios más exitosos del grupo Atresmedia.

El último emperador del tenis

Nacido en Manacor el 3 de junio de 1986, Rafa Nadal se interesó desde bien pequeño por el deporte, practicando tanto fútbol como tenis por la influencia de su familia. Con ocho años, mientras combinaba la labor de ser delantero centro, ganó un campeonato sub12 en las Islas Baleares y cuatro años más tarde salió vencedor del campeonato del mundo Le Petit As, celebrado en Francia. Esta victoria hizo que se decantara por el tenis y esta no sería la última vez que el tenista manacorí triunfaría en territorio francés. Hasta el día de hoy, Rafa Nadal ha tenido una de las carreras más exitosas dentro del circuito a nivel de títulos y récords, formando parte del Big Three de la era abierta del tenis junto a Novak Djokovic y Roger Federer.

En total, son 103 títulos ATP en su carrera (92 individuales y 11 dobles), en los que destacan 14 Roland Garros (convirtiéndolo en el rey de la Philippe Chatrier), cuatro US Open, además de dos oros en Juegos Olímpicos (individual en Pekín 2008 y dobles junto con Marc López en Río de Janeiro 2016), cinco Copas Davis con España y ser el único número uno en tres décadas diferentes dentro del ranking ATP (00,10,20). Además, es el segundo tenista de la historia con más Grand Slam (los cuatro grandes torneos del circuito tenístico conformados por el Abierto de Australia, Roland Garros, Wimbledon y US Open) con 22 entorchados, superado solo por los 24 de Novak Djokovic. Además, posee una academia de tenis con su nombre en la que forma a las futuras promesas del circuito y con respecto a su labor filantrópica destaca que, a través de su Fundación Rafa Nadal, creada en 2007, ha trabajado en favor de jóvenes con discapacidad intelectual, menores vulnerables y la promoción del talento deportivo. Tras las devastadoras inundaciones en Mallorca en octubre de 2018, Nadal abrió su academia de tenis para acoger a las víctimas, participó en las labores de limpieza de la ciudad más afectada y donó un millón de euros para los damnificados. A pesar de estar lesionado, el tenista mostró su solidaridad; lo que fue profundamente agradecido por la comunidad local.

Esta no será la primera vez que Rafa Nadal visite el plató que comanda Pablo Motos. Lo hizo en 2021 por última vez, en la que se sometió a su entrevista más personal, contestando un comprometido test realizado por Trancas y Barrancas en el que confesó su mayor vicio y lo que cambiaría el propio Rafa de nuestro país.