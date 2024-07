Mediaset consolida a Carlos Sobera con el concurso "Todos por ti"

Tras dejarlo fuera de "Supervivientes All Star" y tomarse unas merecidas vacaciones este verano, Carlos Sobera tiene muchos planes pendientes aún con Mediaset y uno de ellos es el concurso "Todos por ti", un nuevo gameshow familiar basado en el programa holandés "Surprize Fund" de la productora Talpa Studios, que será adaptado de la mano de Mediaset España y la Topanga Crea.

Así es "Todos por ti"

En el programa "Todos por ti", una persona llega al plató sin saber lo que le espera. La primera sorpresa ocurre al encontrarse con 15 familiares y amigos cercanos que están allí para apoyarle. Estos seres queridos lo han seleccionado para darle la oportunidad de cambiar su vida ganando un premio económico significativo. Además, descubrirá que estos familiares y amigos han venido para ayudarle a ganar y para compartir con el mundo las razones por las que creen que merece llevarse el premio. El bote ha sido acumulado por ellos respondiendo por separado a doce preguntas que el protagonista también deberá contestar. Cada respuesta correcta aporta una cantidad al total del premio, que se refleja en una torre de dinero, sin especificar cuánto ha contribuido cada uno. En el emocionante desarrollo del juego, el concursante debe acertar las preguntas. Si falla, tendrá que eliminar a un familiar o amigo, junto con la suma de dinero que este haya aportado al bote. Para alcanzar el objetivo, el concursante dispondrá de varios comodines, y en la prueba final, podrá ganar el bote acumulado… o irse con las manos vacías.

A pesar de que no se encuentre en el plató de Telecinco con la última hora de "Supervivientes All Star", Carlos Sobera sí estará presente este verano en la pequeña pantalla, con el especial "First Date Hotel", que el pasado martes emitió su primer programa en el prime time de Telecinco. A la vuelta de las vacaciones veremos al presentador de Baracaldo con la presentación de la edición estándar de "First Date" y muy pronto a las ordenes del nuevo concurso "Todos por ti".