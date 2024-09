Las cucarachas invaden el regreso de Chicote a la cocina

Pim pam, trucu, trucu. La novena temporada de "Pesadilla en la cocina" comenzó a rodar anoche con el estreno de su primer capítulo en el que Alberto Chicote se desplazó hasta la ciudad condal para visitar y ayudar a levantar el vuelo del restaurante barcelonés Nicasso que, además de los comensales, tenía otro tipo de visita habitual que sorprendió de forma non grata al chef madrileño: cucarachas.

Un soplete como medida sanitaria

Las hostilidades no tardaron en comenzar y mientras degustaba los platos del menú, Gabriela, una camarera del restaurante, decidió ser completamente sincera ante la presencia de Chicote. "Voy a decir la verdad, no me voy a callar nada para que lo sepa todo y tener una solución", afirmó decidida. Su honestidad, sin embargo, generó una reacción inmediata en el chef, quien no pudo ocultar una gran expresión de asco al escuchar lo que Gabriela tenía que revelar. "Tenemos muchísimas cucarachas", confesó la camarera con preocupación, añadiendo que no podían dejar nada fuera para evitar la infestación.

La camarera acabando con la plaga con un soplete LaSexta

Chicote, sorprendido y visiblemente repugnado por la situación, apartó de inmediato el plato con tortilla que estaba degustando. Intentando tranquilizarlo, Gabriela le aseguró que no había peligro, dado que siempre estaban pendientes. "Eso no tiene nada, que estábamos allí", dijo, pero su intento fue en vano. "¿Con una escopeta?", bromeó Chicote, sin imaginar la respuesta que recibiría. "No, pero a veces las matamos con el soplete", respondió Gabriela, provocando que la cara del presentador se transformara en un auténtico cuadro de incredulidad. Para demostrarlo, la ayudante de cocina realizó una demostración en vivo, lo que dejó a Chicote completamente atónito. "¡Mira cómo caen, su puta madre!", exclamó sorprendido, aunque el mal estado higiénico del restaurante ya era evidente para él desde el principio.

El fracaso gastronómico no impidió el éxito a nivel de audiencias de "Pesadilla en la cocina", que regresó a la televisión liderando frente a sus competidores, con una cuota de pantalla del 8%.

Logró ser líder en Target Comercial (12,5%) en la franja de 25-44 años, además de conseguir 679.000 seguidores de media y 2.247.000 espectadores únicos.