Dani Rovira se sincera en La 1 sobre la difícil gestión del éxito tras '8 apellidos vascos': "Me explotó la vida"

Anoche volvió a emitirse el programa 'No sé de que me hablas' de La 1 de TVE. Esta vez, Mercedes Milá e Inés Hernand hablaron sobre "estar bien", y para ello contaron con dos invitados que sí sabían de lo que hablaban, el actor Dani Rovira y la periodista Nerea Pérez de las Heras.

Llamó sobremanera la atención cuando el intérprete malagueño aseguró, contra pronóstico, que lo pasó mal tras el rotundo éxito de la película '8 apellidos vascos'. "¿Quién iba a pensar que un éxito tan arrollador al protagonista, que era la primera película que hacía, le iba a explotar la cabeza y no iba a aguantar toda la presión de ese éxito?", expresó la presentadora catalana.

"Me explotó la vida", aseguró rotundo Dani Rovira, antes de profundizar en la cuestión: "Una cosa es gestionar el fracaso, a todos los niveles, y otra es gestionar el éxito. Cuando has tenido que gestionar un momento negativo al final estás tu sola (sic), pero cuando es un éxito de gran envergadura tú no controlas todos los inputs que hay en tu vida".

"En el momento no sabes por dónde te viene", abundó el también cómico al respecto, después de asegurar que no se estaba quejando: "me vino, y ahora una vez medio gestionado yo soy una persona muy feliz".