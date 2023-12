Inés Hernand, a Mercedes Milá: "Yo sólo informo, no me estoy posicionando. Porque estoy en TVE"

Anoche tuvo lugar la tercera entrega de 'No sé de qué me hablas', el programa presentado al alimón por Mercedes Milá e Inés Hernand . Esta vez, el flamante espacio de Televisión Española, que se basa en el choque generacional, abordó la cuestión de la provocación, especialmente referida al ámbito televisivo.

Para hablar de este asunto, el programa contó con la presencia y el testimonio de Rossy de Palma , una de las actrices más irreverentes a nivel nacional. Posteriormente, se sumó a la charla el cómico y músico Javier Gurruchaga, otro profesional en lo de molestaar, quien aseguró que "En algunas cosas hemos ido a peor… Los artistas nos autocensuramos más ahora."

Uno de los momentos más reseñables de la noche, al hilo de las redes sociales y la neocensura, se produjo cuando Mercedes Milá se refirió a Elon Musk, CEO de X, de la siguiente manera: "No lo puedo ver. Este verano me dijeron que había estado en Menorca, y porque me enteré tarde... Si llego a saber que estaba hubiera ido a silbarle y le hubiese dicho 'What the fuck are you doing here?'", comentando a posteriori que le hubiera dicho otra cosa pero que no pensaba decirlo en la televisión pública.

Otra que se mordió la lengua, pero esta vez con intención de provocar, fue Inés Hernand. Salió a colación el tema de la vandalización de obras de arte por parte de grupos activistas, especialmente contra el cambio climático.

"Me parece una barbaridad. Evidentemente, hay que luchar contra el cambio climático, pero romper semejante espejo de semejante Venus del espejo, no", expresó tajantemente Mercedes Milá al respecto, "Yo solo informo, no me estoy posicionando. Porque estoy en TVE", dijo acto seguido Inés Hernand, quien ya había hecho ver que se mordía la lengua en una ocasión anterior: "Otra vez sorteando el despido", expresó con suficiencia.

Cabe recordar que Hernand, a la sazón presentadora de 'Gen Playz', tuvo una polémica con RTVE al ver retirado uno de sus programas especiales (sobre el Orgullo LGTBI), ya que en este pidió el voto para las fuerzas progresistas en plena campaña electoral; algo que supuestamente le está tajantemente prohibido a una trabajadora de la casa. Al menos, de manera explícita.