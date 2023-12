El dardo de Isabel Preysler a Vargas Llosa en 'El Hormiguero': "La última ruptura no me dolió nada"

'El Hormiguero' terminó la semana con la visita de Isabel Preysler. Con la socialité hispanofilipona se descubrieron los detalles de 'Isabel Preysler: mi Navidad', el especial original que protagoniza y que está disponible en exclusiva en Disney+. En el docureality, la protagonista muestra de cerca cómo vive una de las épocas del año más importantes para ella y su familia. En este trabajo, Isabel abre las puertas de su casa como nunca antes para mostrar en detalle todos los preparativos navideños.

Esta vez Isabel no dio su "perfil bueno" y se sentó a la izquierda del presentador.

La docuserie, a juicio de Pablo Motos, "tiene mucho morbo porque se ve tu casa". "Esta Navidad vamos a reunirnos todos en Miami: viajamos Tamara, Íñigo, los pequeños y yo", comentó esta. Cuando acaban de cenar en casa "no canta nadie; un año los hermanos, tomándole el pelo, le hicieron a Chabeli cantar, que no sabe".

¿Qué se suele cenar en casa de los Preysler en Navidad? "Un poco de todo. Un pavo que está buenísimo, etcétera". ¿Y qué hay del ágape del enlace de su hija? "La comida de la boda de Tamara era para muy entendidos", zanjó Preysler acto seguido. "Todos estábamos esperando un gazpacho pero no llegó: yo tampoco lo entiendo", bromeó la socialité con el banquete de su hija. Tamara Falcó.

En el documental, Isabel dice que todos sus hijos son muy diferentes. Chabeli "es un amor, es como la madre de todos sus hermanos"; Ana "es la que hace muchas cosas y todas las hace bien; una compañera ideal para Fernando [Verdasco]"; Julio "es el más independiente; tiene mucho sentido del humor y yo me río mucho con él"; Enrique "es un padrazo, desde que tiene a sus niños no hay nada en el mundo más importante que él; y es un gran trabajador como era su padre, Julio"; y Tamara, presente, "es la más divertida de todos; lloramos de risa con ella. Es la alegría de la casa".

La socialité ve siempre la tertulia de los jueves en la que participa su hija: "Yo creo que debería intervenir un poquito más; pero Nuria, Juan y Cristina tienen mucha experiencia".

¿Y Miguel Boyer, su difunto marido, cómo era? "La gente que no lo conocía lo juzgaban una persona muy estricta y seria, pero en casa era lo contrario: cariñoso, amoroso y con sentido del humor. Yo comprendo que para la gente de fuera le viesen siempre como el ministro serie. Le gustaba celebrar todo lo que a las niñas le gustaba celebrar".

Al hilo de su relación con el exministro, de su enfermedad: "Fue muy duro lo de Miguel, y había días que yo no me quería levantar de la cama. Que tu vida gire 180º de la noche a la mañana fue tremendo: Miguel estuvo dos meses en la UCI y, después, dos años y ocho meses enfermo. Era muy duro ver a ese hombre tan brillante debilitado y cambiando. Entonces no te queda otra que hacerte fuerte".

En otro orden, ¿qué le gusta hacer a Isabel cuando está sola? "Me encanta estar sola: leo novelas en esos momentos, veo series, hago mis listas, hablo con mis niños, escucho música y bailo, porque ya no me sacan a bailar". "Me gusta bailar sola, pero alguna vez han entrado y me han cogido y me ha dado mucha vergüenza".

A juicio de la Preysler, ¿qué es lo que desgasta un pareja? "Una desgracia dicen que desgasta o une. Una de las cosas que más puede gastar una pareja es que no respetes el espacio del otro". En relación a los celos opina que "no hay celos razonables; todos los celos acaban siendo malos".

¿Duelen menos las rupturas a estas altura de tu vida? "Con los años duelen menos; la última no me dolió nada" dijo la socialité en referencia a su relación sentimental con el escritor Mario Vargas Llosa. Por cierto, que la hispanofilipina afirmó que lo que más admira en un hombre es "la inteligencia; después, el sentido del humor; y después, la ternura".

"Veo muy difícil volver a enamorarme y entablar otra relación", aseguró Isabel Preysler al hilo sentimental. "Yo tenía admiradores hace 25 años", confesó.

¿Lee Isabel en la prensa las cosas que dicen sobre ella y su familia? "Lo leo todo. El del quiosco nos manda todos los días la prensa y, dentro de la prensa, lo que sale de nosotros". Reveló que "hace años me molestaba lo que decían. Ahora si el periodista no es de prestigio o respetado, si es una opinión con mala fe, me resbala totalmente".

Por cierto, ¿le hicieron una encerrona para conocer a Julio Iglesias? "Lo conocí a traves de otro amigo que se llamaba Julio. En mayo, Tomás Terry dio una fiesta en la Casa de Campo, y yo fui con un grupo de amigas, y yendo para allá pasamos por Paseo de Rosales y nos tocaron en la ventanilla y me invitaron a que fuera en el coche con ellos, entonces acabé sentada junto a Julio; fuimos a la fiesta, se quedó conmigo toda la noche, me llevó a casa después y ahí empezamos a salir".