Así fue la anterior visita de Isabel Preysler a 'El Hormiguero': ¿Volverá a cambiarle el sitio a Pablo Motos?

Igual que de los bazares chinos se dice que si no te pueden conseguir cualquier objeto es que no existe; se podría decir que lo que no logre 'El Hormiguero' es porque es imposible. Por ello, el programa de Antena 3 consiguió tener como invitada a Isabel Preysler el 7 de abril de 2025, cuando llevaba 20 años sin pisar un plató de televisión.

Esta noche, la socialité filipina volverá a sentarse frente a Pablo Motos 8 años después. La gran pregunta que todos nos hacemos es si volverá a cambiarle el sitio al presentador para dar a cámara su perfil bueno, aquel que aseguró en su anterior estancia que descubrió al separarse de Julio Iglesias, quien también tiene un perfil bueno.

En aquella primera vez en 'El Hormiguero', estaba relativamente reciente la muerte de su marido, el exministro de Economía Miguel Boyer, de quien todavía hablaba en presente. Allí, Preysler aseguró que "Miguel ha sido la historia de amor más importante para mí". Poco tiempo después de aquella aparición televisiva saldría a la luz su relación con el escritor peruano Mario Vargas Llosa, con quien rompió el pasado año.

Hace 8 años, la madre de Tamara Falcó se mostró elegante, diplomática y gentil en 'El Hormiguero', llegando incluso a bromear con Pablo Motos, a quien le dio consejos para aplicarse bien la crema facial. Además, le confesó al presentador que le encantaba comer lentejas y chocolate, y que, cada viernes noche, se reunía con sus amigas para una sesión de cine en la que comían muchísimo: perritos calientes entre otros bocados.

También reveló Isabel Preysler que "por las mañanas me gusta poner música y bailar en el cuarto de baño".

A modo de anécdota, relató cuando su hija Tamara le contó que se quería meter a monja: "Yo la apoyé, aunque no veía que fuese lo suyo; pero si esa era su felicidad..." Finalmente, la marquesa de Griñón se echó para atrás en su súbita vocación religiosa entre otras cosas por las facilidades que le dio su madre con el objetivo de desenmascarar si de verdad estaba dispuesta a dar el paso: "Me dices a qué convento quieres ir, y yo te acompaño", le dijo esta.

En definitiva, además de ver si vuelve a sentarse a la derecha de Pablo Motos; en esta ocasión cabe preguntarse si compartirá plató con su hija Tamara Falcó, tertuliana los jueves en 'El Hormiguero', y si hablará sobre su relación con Mario Vargas Llosa.