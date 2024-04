Daviz Muñoz estalla contra Pablo Motos mientras cocinan en “El Hormiguero”: “Eres un mal alumno”

Con el mejor chef del mundo ha cerrado “El Hormiguero” esta tercera semana de abril. Dabiz Muñoz volvió a divertirse en el espacio televisivo de Antena 3 presentando por Pablo Motos, donde demostró su magia en los fogones, cocinando junto al presentador, una tortilla francesa con crema de chistorra.

Magia en los fogones

Descubrimos, gracias a la última ocurrencia de Pablo Motos, como es Dabiz Muñoz dentro de la cocina, ya que el chef cocinó en directo una tortilla francesa con crema de chistorra, con la “ayuda” del presentador del Hormiguero, que sufrió de primera mano la alta exigencia que reclama el marido de Cristina Pedroche mientras se cocina. Ambos hicieron su plato, con una diferencia evidente, dejando claro que el presentador “no es un buen alumno”, según las observaciones del cocinero vanguardista madrileño.

Divertirse, su mayor motivación

Además, Dabiz Muñoz contó sus motivaciones para los siguientes retos de su dilata, pero premiada carrera profesional: “Tengo 44 años y empecé en la cocina con tan solo 17, y llevo con DiverXO 18 años, por lo que las únicas que me motivan para seguir es divertirme y cambiar las reglas del juego”, explicó el cocinero de vanguardia número 1 del mundo, que explicó los motivos del precio de su restaurante: “Somos ahora mismo trabajando 70 trabajadores para dar 40 cubiertos por servicios, durante cuatro días a la semanas, todos los empleados tienen su contrato, está dado de alta y tiene su sueldo. Nosotros desde hace años hacemos el ejercicio de pensar cómo hacemos que DiverXo siga siendo lo que queremos que sea, podamos permitirnos todos los ingredientes y licencia que queramos y que la experiencia sea increíble, pensamos a qué precio deberíamos poner nuestro servicio para que nos saliese todos los números y esto ocurre cada año, ya que yo no quiero cambiar DiverXo porque no me salga los números sino cambiar el precio de mi servicio para ofrecer el que yo y mi equipo quiere”, terminaba así su alegato el chef, que seguirá conquistando los paladares del mundo entero.