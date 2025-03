Un desliz de una discoteca de Valencia anuncia el fichaje de Montoya por 'Supervivientes'

Antes de la emisión de la octava temporada de "La isla de las tentaciones", Mediaset no se esperaba el filón mediático en el que se convertiría José Carlos Montoya, catapultado en redes sociales por su actuación en el reality de Mediaset, convirtiéndose en un meme mundial, desde la NFL hasta Whoopi Goldberg. Telecinco no quiere perder el tren mediático del concursante sevillano y su nombre ha estado en todas las quinielas como próximo concursante de 'Supervivientes 2025' que arranca hoy jueves 6 de enero. Sin embargo, Montoya no era partícipe de la expedición que partía rumbo a Honduras, disminuyendo así la posibilidades de verlo en Cayo Cochinos, aunque su presencia en el programa no está descartada al 100% y se espera que hoy sé de la partida en Cayo Cochinos. Su participación en el reality ha aumentado tras el desliz de una discoteca de Valencia, que ha suspendido su bolo en las Fallas hace pocos minutos.

Compromiso con un reality de prime time

"Debido a la confirmación de Montoya, en un Reality de prime time, no podrá acompañarnos en el evento pre fallas que tenemos previsto para el viernes 7 de marzo en su lugar nos visitará Borja Gómez, tentador de la isla de las tentaciones muy pronto tendremos a Montoya con nosotros. Todos los asistentes con entrada para este viernes se le mandará vía correo electrónico un descuento del 30 % para futuro eventos tanto la organización de 4Tunes y su manager ya estamos trabajando para tener a Montoya con nosotros" dice el comunicado de la discoteca.

Todo apunta a que José Carlos Montoya estará hoy saltando del helicóptero para vivir la experiencia de 'Supervivientes', ¿Estará también su expareja Anita Williams esperándole en Cayo Cochinos? Lo veremos esta noche en Telecinco.