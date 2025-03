Terelu Campos, sobre "Supervivientes" horas antes de su estreno: “El momento en el que se tiran del helicóptero tiene dos alicientes”

"Por fin ha empezado 'Supervivientes'". Terelu Camposparticipa en una nueva edición de Supervivientes. La presentadora llega a Honduras con muchas ganas, muchos miedos y un futuro incierto, según publica en exclusiva la revista "Lecturas" donde la hija de María Teresa Campos escribe un blog.

Aunque su hermana Carmen Borrego participó en ediciones anteriores, ahora será ella misma la que viva de primera mano la experiencia extrema.

"Siempre me ha apasionado ver el primer programa", confesaba Terelu Campos en su blog. "Toda la vida me he reunido con amigos para verlo", destacaba en su blog sin imaginar que este año ella formará parte de la "expedición".

Terelu Campos De viernes

Puesto que no ha viajado junto con el resto de concursantes a Honduras no se sabe cuál será el papel de la presentadora en el reality. "El momento en el que se tiran del helicóptero tiene dos alicientes: el de la emoción y el de ver si se pegan una hostia", destacaba en el blog. "Lo veo desubicado, lo mismo que le pasó a Mila cuando estuvo allí. Eso ha hecho que se me coja un pellizco en el estómago. Sé que ella lo pasó muy mal, pero fue capaz de remontar y disfrutarlo", explicaba sobre su compañero Kiko Hernández. Terelu sufrió mucho por ella cuando concursó en el programa. Es un reto muy extremo que hace que se planteen abandonar en numerosas ocasiones.

"Creo que para él es una prueba ante el público y ante él mismo", explicaba. Ahora es ella la que se encuentra en esa situación. Una experiencia ajena a todo lo vivido hasta ahora por Terelu.

Kiko Matamoros se pronuncia sobre Terelu

"Su papel es más importante de los que cualquiera que va a estar allí. Va a jugar un papel para dinamizar aquello, darle cierto peso de salida", aseguraba Kiko Matamoros en "Ni que fuéramos". "Va a ser un elemento que va a llamar la atención de todos, porque nos va a interesar cómo le pican los mosquitos, durmiendo en la arena".

El programa se estrena el próximo 6 de marzo.