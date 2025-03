El mundo del entretenimiento sigue de luto tras la repentina muerte de James Lee Williams, más conocido como The Vivienne, la icónica drag queen que marcó un hito en la historia del drag en el Reino Unido. La artista falleció el pasado 5 de enero a los 32 años en su hogar de Chorlton-by-Backford, cerca de Chester, y su muerte dejó en shock a la comunidad artística y a sus seguidores en todo el mundo. Tras casi tres meses de incertidumbre, finalmente se ha dado a conocer la causa de su fallecimiento. Según informó su representante, Simon Jones, The Vivienne murió a causa de un paro cardíaco provocado por los efectos del consumo continuo de ketamina. En un comunicado, Jones expresó la importancia de concienciar sobre los peligros de esta sustancia, cuyo uso ha ido en aumento en los últimos años, especialmente entre los jóvenes.

Una terrible pérdida

La hermana de The Vivienne, Chanel Williams, también se pronunció sobre la tragedia, destacando la necesidad de educar sobre los riesgos de esta droga. "Si podemos ayudar a generar conciencia y apoyar a quienes luchan contra la adicción, algo positivo podrá surgir de esta terrible pérdida", declaró a Attitude. El impacto de la muerte de The Vivienne ha sido profundo en la comunidad drag y en la industria del entretenimiento. RuPaul, creador de "RuPaul's Drag Race", expresó su tristeza por la pérdida de la ganadora de la primera edición de "Drag Race UK", describiéndola como un talento inigualable y una inspiración para muchos. La productora World of Wonder también emitió un mensaje en el que destacó su calidez, creatividad y contribución al arte del drag. Para honrar su legado, la plataforma WOW Presents ha anunciado la producción de un documental titulado Dear Viv, que contará con la participación de familiares, amigos y compañeros de The Vivienne. Según la sinopsis oficial, el documental relatará la vida y la trayectoria de la artista, rindiendo homenaje a su influencia y a la huella imborrable que dejó en la comunidad LGBTQ+ y en la cultura pop. La muerte de The Vivienne ha generado un fuerte llamado de atención sobre los peligros del consumo de drogas, impulsando campañas de concienciación y apoyo a quienes luchan contra la adicción. Su legado, sin embargo, seguirá vivo a través de su arte, su talento y el amor de quienes la admiraron.