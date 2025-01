Muere "The Vivienne", la primera ganadora del "Drag Race" en Reino Unido

El mundo del drag está de luto tras conocerse el fallecimiento de "The Vivienne", una de las figuras más icónicas de la escena drag. La artista, cuyo nombre real era James Lee Williams, falleció a los 32 años, según anunció su representante Simon Jones a través de las redes sociales. Aunque no se han revelado los motivos de su muerte, el anuncio ha dejado a la comunidad artística y a sus seguidores profundamente consternados.

La primera ganadora de la historia de las islas británicas

“Con inmensa tristeza os informamos que nuestro amado James Lee Williams, "The Vivienne", falleció este fin de semana. James era una persona increíblemente querida, buena y maravillosa. Su familia está muy orgullosa de los logros que alcanzó en su vida y carrera”, expresó Jones, quien también solicitó respeto y tiempo para la familia durante este difícil momento.The Vivienne alcanzó la fama al coronarse como la primera ganadora de "RuPaul's Drag Race UK" y, posteriormente, cautivó al público en la séptima temporada de "RuPaul's Drag Race: All Stars". Su talento, humor y dedicación la convirtieron en una inspiración para la comunidad LGBTQ+ y el mundo artístico en general.

El impacto de su muerte fue inmediato. World of Wonder, la productora del programa, publicó un mensaje en el que destacaba su amabilidad y talento: “Nos rompe el corazón enterarnos de su fallecimiento. Su legado vivirá como inspiración para muchos”. RuPaul, creador del formato, también dedicó unas palabras emotivas a "The Vivienne", describiéndola como una verdadera campeona que encarnaba la creatividad y autenticidad del drag. Michelle Visage y numerosas compañeras y amigas del programa también expresaron su tristeza, recordando su energía única y su contribución al arte del drag. El legado de "The Vivienne" perdurará como un ejemplo de pasión, autenticidad y talento