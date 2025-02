'El Diario de Jorge' se renueva como el nuevo rincón del amor en Telecinco

Jorge Javier Vázquez ha sorprendido a su audiencia con una nueva sección dentro de su programa 'El Diario de Jorge', diseñada para revivir el espíritu de los encuentros cara a cara en tiempos dominados por las aplicaciones de citas. Bautizado como 'El Pub de Jorge Javier', este espacio se presenta como un auténtico escenario para que los participantes busquen el amor de forma directa y espontánea, al más puro estilo tradicional.

"Nos dejamos de aplicaciones y moderneces y, esta tarde, volvemos a los bares para encontrar el amor como antes, como siempre, como se ha hecho toda la vida", ha declarado Jorge Javier Vázquez al inaugurar la sección de su programa de Telecinco, dejando clara su intención de crear un ambiente cálido y cercano, donde las emociones fluyan sin la intermediación de pantallas. 'El Pub de Jorge Javier' recrea la estética de un bar clásico: una barra equipada con taburetes, una iluminación tenue e íntima y un llamativo letrero luminoso en color rosa fucsia que da identidad al espacio. Con este formato, el programa de Mediaset apuesta por un entorno que invita a la conversación sincera y al coqueteo sin filtros.

Las primeras en estrenar este rincón del amor han sido Ana María, Jessica y Gloria, tres mujeres dispuestas a dejarse llevar por la experiencia y abrirse a nuevas oportunidades sentimentales. La intervención de Ana María no ha tardado en generar uno de los momentos más comentados del día. Con su espontaneidad característica, ha expresado su desinterés por ciertos perfiles masculinos al referirse a "las gárgolas", en alusión a "esos hombres de 55-57 años que no saben qué quieren en la vida y se sientan en los bares a ver lo que pillan". Jorge Javier Vázquez, fiel a su estilo directo y humorístico, ha reaccionado de inmediato: "Que yo cumplo ahora 55, ¿eh?", lo que ha desatado risas en el plató y ha llevado a la invitada a matizar sus palabras para suavizar la situación.

Otro de los momentos destacados lo ha protagonizado Kike, un joven de 28 años de Castellón, que ha acudido para tener una cita con Ana María. La diferencia de edad ha sido motivo de bromas cuando ella ha exclamado: "Eso es colágeno puro". Jorge Javier Vázquez, ex presentador de 'Sálvame', no ha perdido la oportunidad de añadir su característico toque de humor: "Eso me cuentan mis amigos, que han estado con gente de 28 y me dicen que están para todo, que son perfectos y funcionan muy bien".

Por otra parte, Jessica y Gloria también han recibido llamadas de posibles interesados, lo que promete futuras citas y más momentos divertidos en próximos programas de 'El Diario de Jorge'. Esta novedosa sección llega poco después de que Mediaset confirmara la renovación de 'El Diario de Jorge' al menos hasta mayo, asegurando su continuidad en la parrilla de Telecinco. Con 'El Pub de Jorge Javier', el presentador se consolida como un auténtico 'Celestina' televisivo, dispuesto a demostrar que el amor puede surgir en cualquier rincón… incluso en un plató de televisión convertido en bar algo que recuerda mucho al programa de Cuatro, 'First Date'.